Зеленский заявил о готовности Украины к миру
Украина в конфликте с Россией готова к реальным решениям, которые могут принести мир. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить», — приводит его слова Lenta.ru.
При этом глава государства отметил, что любые решения, которые будут против Украины или принятые без Украины, — это одновременно решения против мира. «Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — добавил Зеленский.
По его словам, Киев вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами готов работать ради реального и длительного мира, «который не развалится из-за желаний Москвы».
Ещё долго не поделят наследство две анти-России. И никакой Трамп им не указ
Это не заявление, а очередной треп на тему о Мире. Много гонору и никакой конкретики.
Украина - страна халявщиков.
Россия закончит войну только на своих условиях.
по его израильской опг плачет.
Опять "нашего?" "гаранта" "обманут"! Читайте стихотворение А.С. Пушкина "Признание"... Особенно последние две строки...