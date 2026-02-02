Зеленский заявил о готовности Украины к миру

Украина в конфликте с Россией готова к реальным решениям, которые могут принести мир. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить», — приводит его слова Lenta.ru.

При этом глава государства отметил, что любые решения, которые будут против Украины или принятые без Украины, — это одновременно решения против мира. «Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — добавил Зеленский.

По его словам, Киев вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами готов работать ради реального и длительного мира, «который не развалится из-за желаний Москвы».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2026, 09:29
    Гость: Долго ещё мира не будет

    Ещё долго не поделят наследство две анти-России. И никакой Трамп им не указ

  2. 03.02.2026, 09:25
    Гость: Центральный комитет

    Это не заявление, а очередной треп на тему о Мире. Много гонору и никакой конкретики.

  3. 03.02.2026, 09:24
    Гость: Россия должна ее закончить

    Украина - страна халявщиков.
    Россия закончит войну только на своих условиях.

  5. 03.02.2026, 06:57
    Гость: Всё понятно...

    Опять "нашего?" "гаранта" "обманут"! Читайте стихотворение А.С. Пушкина "Признание"... Особенно последние две строки...

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Минобороны затребовало доступ к банковским данным россиян
© KM.RU, Петр Чайников
Провинциализация России
© KM.RU, Михаил Попов
Киргизия подала в ЕАЭС судебный иск к России
© KM.RU, Петр Чайников
Матвиенко: сотрудники «Почты России» «скоро разбегутся»
Избранное
«НОМ», 16 июля, «16 Тонн»
Принудительная удалёнка: Власть собралась побеждать пандемию за счёт работодателей
Эрнесто Заткнитесь «Воспоминания мешают» (интернет-сингл)
Уголовное дело Толстоброва: рейдерский захват под прикрытием закона?
«Горшенев» спровоцировал объятия на зимнем концерте
Евгения Славина «Колыбельные по разным поводам»
«На Украине население приучили к тому, что никакое объединение тебе не поможет, чиновник всегда окажется прав»
«Народ плохо понимает, что происходит. Постараюсь кратко разъяснить и обосновать необходимые меры для достижения Победы»
Черная Ленточка «РодинаСмерть» (винил)
Кинопремьера «Саша и Питер»: гопники города Питера, или Невеселые прогулки с дворнягой
Группа «Легион» почтила преемственность традиций
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации