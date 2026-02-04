Послы ЕС согласовали выделение Украине кредита на €90 млрд
Послы стран Евросоюза согласовали механизм выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро, пишет "Российская газета" со ссылкой на агентство Reuters.
Средства будут привлечены странами ЕС за счет займов и направлены Киеву для финансирования военных действий. Ранее в Брюсселе неоднократно заявляли, что без выделения этих средств Украина станет банкротом уже к апрелю этого года. Схема предусматривает закупку на эти деньги оружия не только в странах Европы, но и у других государств. Этот вопрос был одним из препятствий для согласования кредита.
Как сообщает издание Politico, решение ЕС предусматривает закупки Киевом оружия у США и Британии, если "в ЕС нет аналогичных вооружений, либо когда в этом есть острая необходимость". Речь идет о системах ПВО, боеприпасах для самолетов и дальнобойных ракетах.
Для контроля за расходованием средств ЕС намерен создать вместе с Украиной специальную рабочую группу. Киев, как сообщается, "должен будет предоставить отчет" о закупках оружия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
90 млрд на два года. Это убого в сравнении с тем, что Украина получала ежегодно раньше.
мешает ин инициатору свернуть свою инициативу ?
― Этo сoн какoй-тo!
― Минутoчку! За чей счет этoт банкет? Ктo oплачивать будет?
― Вo всякoм случае не мы! Федюньчик, а там чтo такoе?
На убийство славян западу денег не жаль.