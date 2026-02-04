Послы ЕС согласовали выделение Украине кредита на €90 млрд

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Послы стран Евросоюза согласовали механизм выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро, пишет "Российская газета" со ссылкой на агентство Reuters.

Средства будут привлечены странами ЕС за счет займов и направлены Киеву для финансирования военных действий. Ранее в Брюсселе неоднократно заявляли, что без выделения этих средств Украина станет банкротом уже к апрелю этого года. Схема предусматривает закупку на эти деньги оружия не только в странах Европы, но и у других государств. Этот вопрос был одним из препятствий для согласования кредита.

Как сообщает издание Politico, решение ЕС предусматривает закупки Киевом оружия у США и Британии, если "в ЕС нет аналогичных вооружений, либо когда в этом есть острая необходимость". Речь идет о системах ПВО, боеприпасах для самолетов и дальнобойных ракетах.

Для контроля за расходованием средств ЕС намерен создать вместе с Украиной специальную рабочую группу. Киев, как сообщается, "должен будет предоставить отчет" о закупках оружия.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.02.2026, 23:40
    Гость: Фонтан изобилия иссяк

    90 млрд на два года. Это убого в сравнении с тем, что Украина получала ежегодно раньше.

  3. 04.02.2026, 22:09
    Гость: Иван Васильевич...

    ― Этo сoн какoй-тo!
    ― Минутoчку! За чей счет этoт банкет? Ктo oплачивать будет?
    ― Вo всякoм случае не мы! Федюньчик, а там чтo такoе?

Все комментарии (5)
Выбор читателей
В России окончательно откажутся от системы «бакалавр - магистр» с осени
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп: Путин согласился не наносить удары по Киеву в течение недели
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
Два йогурта вместо двадцати. Почему сети и производители сокращают ассортимент
Небензя объяснил, зачем Россия нужна Трампу в «Совете мира»
Избранное
«Лебединое озеро» (Алиса Гребенщикова и оркестр), 16 апреля, Рахманиновский зал Московской консерватории
«Калинов мост» научил любить дождь и ветер
«Чернозем» спел для тех, кто когда-либо ночевал на вокзале
Abyss «Deliverance from a Planet of Animals» (3 CD)
Е2 Знакомы «Я не исключаю» (интернет-релиз)
Арт-кабаре СеЛяВи «Декабрь» (интернет-сингл)
Рынки России: трамплин для окончательной «азиатизации» страны?
ТОП-7 вариантов инвестирования небольшой суммы
Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения
Ничего, кроме правды «Смотри и слушай» (ЕР)
Армейский чек-лист. Вооруженные силы России определили приоритетные планы по боевой подготовке
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации