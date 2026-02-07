МИД Ирана исключил вывоз обогащенного урана из страны

16:50 7.02.2026

Решение по иранской ядерной программе можно найти только путем переговоров, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он отметил, что вывозить обогащенный уран из страны не планируется, пишет «Коммерсант».

«Степень обогащения урана зависит от наших потребностей. Обогащенный уран не покидает территорию Ирана»,— сказал Аракчи телеканалу Al Jazeera.

Вчера высокопоставленные делегации США и Ирана провели в Омане несколько сессий непрямых переговоров о деэскалации обстановки на Ближнем Востоке. Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран согласился на «нулевое обогащение» урана и ограничил программу производства баллистических ракет. Ближневосточные страны предложили компромиссные варианты: ограничить обогащение урана в Иране до символического уровня в 1,5% и взять с Тегерана обязательство не использовать арсенал баллистических ракет.