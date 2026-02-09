Индия задержала три танкера за контрабанду нефти

Береговая охрана Индии в ходе операции в открытом море задержала три нефтяных танкера, пресекая деятельность международной сети контрабанды нефти. Речь идет о судах, которые находились под санкциями США за незаконную перевозку нефти, сообщает газета Times of India со ссылкой на индийскую береговую охрану.

По ее информации, преступная группа «использовала перевалку нефти в международных водах для транспортировки дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов на танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам».

После задержания суда были сопровождены в порт Мумбаи для проведения дальнейших проверок и передачи дела правоохранительным органам, пишет Газета.RU.

  2. 09.02.2026, 22:40
    Гость: Бобёр

    Вроде во власти большие дяди, .... Это все очевидные вещи!
    1) 10 лет назад я говорил что газопровод под балтикой - это уязвимое место и балтику превратят в газировку, но мне твердили что это западу не выгодно и тд, итог известен.
    2) 4 года назад я говорил не связывайтесь с индией это гнилые цыгане! Итог только разворачивается, еще много увидим гадости от них!
    3) А уж про то что переговоры о мире это марлезонский балет для лохов - было понятно сразу, но до зрителей начало доходить только спустя год!
    Приложите "Лавровый" лист к очередной озабоченности.

  3. 09.02.2026, 22:33
    Гость: Злые вы.

    Когда Индия из прагматизма покупала дешевую российскую нефть, наплевав на украинские протесты, вы говорили: бхай-бхай, дави их Моди, так им за колониализм и расстреляных сипаев! Мы вместе против Запада, долой расизм!

    А когда Индия -- из того же самого прагматизма! -- решила эти закупки прекратить, наплевав теперь уже на российские проблемы, как раньше на украинские, они у вас стали маугли на пальмах! Так кто ж тут расист, извините?

  4. 09.02.2026, 22:05
    Гость: ABCD

    ...стонцев уже проучили. Их корабль РФ так же задержала, только не в нейтральных водах а когда пересёк границу РФ.

