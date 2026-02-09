Индия задержала три танкера за контрабанду нефти

16:03 9.02.2026

Береговая охрана Индии в ходе операции в открытом море задержала три нефтяных танкера, пресекая деятельность международной сети контрабанды нефти. Речь идет о судах, которые находились под санкциями США за незаконную перевозку нефти, сообщает газета Times of India со ссылкой на индийскую береговую охрану.

По ее информации, преступная группа «использовала перевалку нефти в международных водах для транспортировки дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов на танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам».

После задержания суда были сопровождены в порт Мумбаи для проведения дальнейших проверок и передачи дела правоохранительным органам, пишет Газета.RU.