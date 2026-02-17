В Рованиеми разместят штаб передовых сухопутных сил НАТО
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил, что штаб-квартира многонационального подразделения сухопутных сил НАТО будет располагаться в Рованиеми.
Как отмечается в пресс-релизе министерства обороны Финляндии, союзники ранее поддержали финскую модель развертывания Forward Land Forces, и её реализация продвигается успешно. Новый штаб станет постоянным присутствием альянса на севере Финляндии. Основная активность боевой группы будет сосредоточена в северных регионах с опорой на Рованиеми и Соданкюля. Министр отметил, что именно Рованиеми лучше всего подходит для постоянного штаба с точки зрения логистики и координации.
Структура подразделения будет формироваться постепенно. Предполагается, что около половины функций возьмут на себя страна-хозяйка и рамочная страна, а остальную часть обеспечат другие союзники.
В мирное время численность штабного элемента планируют довести до уровня командования сухопутного компонента многонационального корпуса в Миккели. В перспективе речь идёт о нескольких десятках сотрудников. Этот шаг рассматривается как часть усиления сдерживания и обороны альянса в северных и арктических регионах.
Forward Land Forces относятся к мирной деятельности НАТО: в обычных условиях силы тренируются совместно с национальными войсками. Подразделения будут прибывать в Финляндию на учения или при изменении обстановки. При необходимости их присутствие может быть увеличено до уровня бригады.
О своём участии в инициативе уже заявили Швеция как рамочная страна, а также Великобритания, Франция и северные государства — Дания, Норвегия и Исландия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пустозвонство твоё ни о чём. Пыжился, пыжился.... Забыл еще Пугачёву с Киркоровым приплести.
Это там русские волки схарчили 2,5 тысячи оленей лопарей, ибо нефиг пастись на исконно-русских пастбищах без высочайшего дозволения.
И этих сожрут.
Исконность подтверждает и наша 152-мм гаубица М-10 там же.
И этих убьёт.
Ну Вы ещё про концепцию колёсно-гусеничных танков в начальном СССР спросИте. Была концепция, были танки, было желание НЕ воевать на своей территории, а воевать на территории потенциального врага. Слава богу что не пошли эти танки в крупные серии. А то б щаз нас с Вами и не было. Наличие штаба в известном месте ничего не решет. Поймите - ни-че-го!
Финляндия сделал свой выбор. С учетом этого полагаю, что нормализация наших отношений сейчас и в будущем уже невозможна. Даже в случае завершения СВО.
Значит будут бить.