В Рованиеми разместят штаб передовых сухопутных сил НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил, что штаб-квартира многонационального подразделения сухопутных сил НАТО будет располагаться в Рованиеми.

Как отмечается в пресс-релизе министерства обороны Финляндии, союзники ранее поддержали финскую модель развертывания Forward Land Forces, и её реализация продвигается успешно. Новый штаб станет постоянным присутствием альянса на севере Финляндии. Основная активность боевой группы будет сосредоточена в северных регионах с опорой на Рованиеми и Соданкюля. Министр отметил, что именно Рованиеми лучше всего подходит для постоянного штаба с точки зрения логистики и координации.

Структура подразделения будет формироваться постепенно. Предполагается, что около половины функций возьмут на себя страна-хозяйка и рамочная страна, а остальную часть обеспечат другие союзники.

В мирное время численность штабного элемента планируют довести до уровня командования сухопутного компонента многонационального корпуса в Миккели. В перспективе речь идёт о нескольких десятках сотрудников. Этот шаг рассматривается как часть усиления сдерживания и обороны альянса в северных и арктических регионах.

Forward Land Forces относятся к мирной деятельности НАТО: в обычных условиях силы тренируются совместно с национальными войсками. Подразделения будут прибывать в Финляндию на учения или при изменении обстановки. При необходимости их присутствие может быть увеличено до уровня бригады.

О своём участии в инициативе уже заявили Швеция как рамочная страна, а также Великобритания, Франция и северные государства — Дания, Норвегия и Исландия.

