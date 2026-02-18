Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Ввести в действие решение совета Национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", — цитирует документ РИА Новости.
Согласно документу, санкции предусматривают запрет Лукашенко въезжать на Украину.
В конце января издание "Европейская правда" сообщило о планах Киева возбудить против него уголовное дело.
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя эти публикации, заявила, что Минск не придает большого значения сообщениям украинских СМИ.
А что остается делать в сложившейся ситуации "Украина": гос-во/президент/социум-народ, напрочь лишеный ответственности/достоинство-уважения к себе/творчество/созидание, подменив воровством/попрошаничеством/шутовскими проделками/хитростью-изворотливостью и т.д.
Увж форумчане, в Русском и русской культуре слова "жить" и "жизнь" не сравнивают, не сопоставляют, а в Англоязычной - эти 2 слова лежат в фивософской плоскости, это выбор-философия - выбор человеком себя/своей жизни как сушесвительное или глагол. Поэтому существует указ родителей к детям, запрос в социуме и т.д. - "get a life"
Украинский выбор - Глагол, от сюда и текут "введении санкций против президента Белоруссии А.Лукашенко". Пока течет российско-украинская кровь.
А что еще потечет из тебя, если глагол, а не сушествительное?
Вот батька Лукашенко то испугался. Ха !
Но у кого он харчеваться будет? Вот если бы Европа взяла Беларусь на содержание...
Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу.
Батька много раз обращался к Зе как к младшему брату, давал ему умные советы и в итоге получил санкции. Так всегда бывает когда желаемое выдают за действительность. Пожет пора Лукашенко признать новые области России РОССИЙСКИМИ и перестать играть в многовекторность? Так можно доиграться нового майдана в Минске если витать в облаках.