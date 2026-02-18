Зеленский ввел санкции против Лукашенко

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Ввести в действие решение совета Национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", — цитирует документ РИА Новости.

Согласно документу, санкции предусматривают запрет Лукашенко въезжать на Украину.

В конце января издание "Европейская правда" сообщило о планах Киева возбудить против него уголовное дело. 

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя эти публикации, заявила, что Минск не придает большого значения сообщениям украинских СМИ.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2026, 19:20
    Гость: AAA

    А что остается делать в сложившейся ситуации "Украина": гос-во/президент/социум-народ, напрочь лишеный ответственности/достоинство-уважения к себе/творчество/созидание, подменив воровством/попрошаничеством/шутовскими проделками/хитростью-изворотливостью и т.д.
    Увж форумчане, в Русском и русской культуре слова "жить" и "жизнь" не сравнивают, не сопоставляют, а в Англоязычной - эти 2 слова лежат в фивософской плоскости, это выбор-философия - выбор человеком себя/своей жизни как сушесвительное или глагол. Поэтому существует указ родителей к детям, запрос в социуме и т.д. - "get a life"
    Украинский выбор - Глагол, от сюда и текут "введении санкций против президента Белоруссии А.Лукашенко". Пока течет российско-украинская кровь.
    А что еще потечет из тебя, если глагол, а не сушествительное?

  3. 18.02.2026, 17:11
    Гость: Не боится

    Но у кого он харчеваться будет? Вот если бы Европа взяла Беларусь на содержание...

  5. 18.02.2026, 16:05
    Гость: .Штурман

    Батька много раз обращался к Зе как к младшему брату, давал ему умные советы и в итоге получил санкции. Так всегда бывает когда желаемое выдают за действительность. Пожет пора Лукашенко признать новые области России РОССИЙСКИМИ и перестать играть в многовекторность? Так можно доиграться нового майдана в Минске если витать в облаках.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
Песков оценил реакцию россиян на резкое повышение стоимости ЖКУ
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Закопают деньги в огородах»: в Госдуме предрекли похороны экономики из-за ЦБ
МИД Китая призвал устранить «коренные причины» конфликта на Украине
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Блеск и нищета русского патриотизма
Избранное
«Дерусификация как процесс выдавливания русских с определённых территорий идёт и внутри РФ»
Предупреждает ФСБ, что недоступен вклад тебе
Алексей Смирнов: трагический комик
Ответственность поручителя по кредиту
Творческий гений И.К. Айвазовского
Sellout и Nagart «На дне пучины» (интернет-сингл)
«Барыня на почте. Снобизм – это поведение лакея Яши, а не его барыни, которая была ровна и приветлива со всеми»
Садовая шпалера: 9 креативных идей наружного огрождения
«Ундервуд» поздравил Александра Зацепина с 99-летием на своем юбилее
Цыгэнг «Нина» (интернет-сингл)
Мистер Гро… «РаБы» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации