Зеленский ввел санкции против Лукашенко

11:42 18.02.2026

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Ввести в действие решение совета Национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", — цитирует документ РИА Новости.

Согласно документу, санкции предусматривают запрет Лукашенко въезжать на Украину.

В конце января издание "Европейская правда" сообщило о планах Киева возбудить против него уголовное дело.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя эти публикации, заявила, что Минск не придает большого значения сообщениям украинских СМИ.