Великобритания объявила о «крупнейшем» пакете антироссийских санкций

Коллаж © KM.RU

Правительство Великобритании распространило антироссийские санкции еще на 297 позиций. Обновленный перечень опубликован на сайте британского кабмина. В санкционный список добавили 240 юридических лиц, семь физлиц и 50 судов, пишут «Ведомости».

Под ограничения попали девять российских банков, в том числе «Точка Банк», АО «Русатом Оверсиз» и другие структуры «Росатома», «Транснефть» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционном списке после обновления также значатся 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Еще два грузинских телеканала оказались под рестрикциями.

В предыдущий раз перечень был расширен Великобританией 18 декабря 2025 г. Тогда в него добавили 24 позиции, среди которых оказалась компания «Русснефть». Граждане России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана также попали под британские рестрикции. Санкции распространились на компании из ОАЭ, Узбекистана и Киргизии.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.02.2026, 16:02
    Гость: Андрей

    Как английские аудиторские компании Работали так и работают даже компания которая является владельцем МАКС зарегестрирован где бы Вы думали?
    Сколько Америкаских компаний работают и получают прибыль?

  4. 24.02.2026, 15:55
    Гость: .Штурман

    Санкции это оружие используемое в конкурентной борьбе за доминирование и как лобое оружие она может стрельнуть если им умеют пользоваться. Какое может быть доминирование у гниющей на корню Мелкобритании кроме смрада от "англичанка гадит". Время империи для инглизи давно в прошлом, а санкции Ландана против конкурентов это тоже самое что оживить труп уколами в морге.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дума одобрила законопроект о профилактике искажения исторической правды
СМИ: Россия предложила США «грандиозную сделку» в обмен на снятие санкций
Гиена проголодалась: Польша готовит иск к России о репарациях
Российские фигуристы остались без медали Олимпиады впервые с 1960 года
Избранное
Сохранится Россия или исчезнет, можно просчитать на калькуляторе
«Иногда складывается впечатление, что мир действительно забыл заваленные трупами овраги Бабьего Яра, чадящие трубы Освенцима - и Нюрнбергский трибунал»
«Черная Ленточка», 9 марта, Studio 47
«Как можно столь нагло искажать ситуацию насчет мигрантов?! Почему прячется статистика по явно повышающейся этнопреступности в стране?»
Столовые с армянским гостеприимством. Курсанты военных вузов открывают для себя национальные кухни
Влияние витаминов на наш организм
Электропартизаны «Воспоминания о мире»
«Теплая Трасса» возродилась в новом составе
В Америке – большой исход городского населения. Возможен ли такой же процесс в России?
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
ARTEMIEV (зимняя акустика), 29 декабря, кафе «Март»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации