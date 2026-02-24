Великобритания объявила о «крупнейшем» пакете антироссийских санкций

12:04 24.02.2026

Правительство Великобритании распространило антироссийские санкции еще на 297 позиций. Обновленный перечень опубликован на сайте британского кабмина. В санкционный список добавили 240 юридических лиц, семь физлиц и 50 судов, пишут «Ведомости».

Под ограничения попали девять российских банков, в том числе «Точка Банк», АО «Русатом Оверсиз» и другие структуры «Росатома», «Транснефть» и ООО «Газпром СПГ Портовая». В санкционном списке после обновления также значатся 142 компании из ОАЭ, 39 из КНР, три тайских юрлица и два – индийских. Еще два грузинских телеканала оказались под рестрикциями.

В предыдущий раз перечень был расширен Великобританией 18 декабря 2025 г. Тогда в него добавили 24 позиции, среди которых оказалась компания «Русснефть». Граждане России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана также попали под британские рестрикции. Санкции распространились на компании из ОАЭ, Узбекистана и Киргизии.