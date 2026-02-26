Из США впервые за век уехало больше людей, чем приехало

В прошлом году число покинувших США людей на 150 тыс. превысило количество въехавших в страну, подсчитали в Брукингском институте, передает The Wall Street Journal. Газета отмечает, что такая ситуация сложилась впервые со времен Великой депрессии (1929-1939 годы).

По оценкам аналитиков, в текущем году отток увеличится. При этом они отмечают, что цифры могут отличатся от реальных, поскольку официальные данные не полностью отражают число уехавших, пишет РБК.

По данным министерства внутренней безопасности США, за 2025 год из страны депортировали 675 тыс. человек, еще 2,2 млн «самодепортировались». WSJ на основе данных 15 стран, предоставивших информацию, пишет, что к ним присоединились еще как минимум 180 тыс. американцев.

Общее число прибывших в США за 2025-й составляет от 2,6 до 2,7 млн человек, что ниже пикового показателя в 6 млн в 2023 году. Жесткая миграционная политика стала одним из основных направлений деятельности администрации второго президентского срока Дональда Трампа.

Среди популярных направлений миграции граждан США газета называет южноамериканские и европейские страны. По данным WSJ, в государствах — членах ЕС число американцев, приехавших жить и работать, достигло пиковых показателей и продолжает расти. Также растет количество американцев, подающих заявления на отказ от гражданства США: в 2024-м число подобных запросов, по данным иммиграционных фирм, выросло на 48%.

Согласно статистическим данным переписи населения, в последний раз из США уезжало больше людей, чем въезжало, в 1935 году, и местом назначения был выбран Советский Союз, говорится в статье.

WSJ связывает это с политикой администрации Трампа. При этом речь идет не только об экономической ситуации в стране, но и с оценкой качества жизни, включая разочарование в развитии Америки, отмечает газета.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.02.2026, 15:42
    Гость: ну правильно, пускать меньше нищебродов стали

    САНКЦИИ и борьба с миграцией. Молодцы штатники!

  3. 26.02.2026, 14:03
    Гость: мезозой2

    > В прошлом году число покинувших США людей на 150 тыс. превысило количество въехавших в страну, подсчитали в Брукингском институте, передает The Wall Street Journal. Газета отмечает, что такая ситуация сложилась впервые со времен Великой депрессии (1929-1939 годы).
    +
    и тут же даются цифры
    +
    > за 2025 год из страны депортировали 675 тыс. человек
    +
    кзалось бы истоки проблемы ясны = депортация нелегалов
    но WSJ видит причину в ...
    +
    > WSJ связывает это с политикой администрации Трампа. При этом речь идет не только об экономической ситуации в стране, но и с оценкой качества жизни, включая разочарование в развитии Америки [!!!]
    +
    WSJ = ложь как принцип существования

  5. 26.02.2026, 13:39
    Гость: гость

    И как же изменится жизнь евро-папуасов когда Трамп перестанет быть президентом? То есть они типа запануют со следующего дня? Или им, наоборот, еще мигрантов подкинут чтобы вымерли побыстрее? В любом случае, судьба хиви лишь чистить сапоги. Без вариантов.

Все комментарии (13)
