Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке

13:46 28.02.2026

Иран обстрелял ракетами четыре американские базы на Ближнем Востоке, сообщает Газета.RU со ссылкой на иранское агентство Fars.

Отмечается, что атакованы Аль-Удейд в Катаре, база пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, авиабаза аль-Салем в Кувейте.

Агентство BNA со ссылкой на национальный центр коммуникаций также сообщило об ударе по Центру обслуживания Пятого флота США в Бахрейне.

Иранские баллистические ракеты нанесли удар по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии.

В Генштабе ВС Ирана заявили, что военная база любой страны, оказывающей помощь Израилю, станет целью ударов исламской республики.

В столице ОАЭ Абу-Даби и в Дубае также слышны взрывы. В настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах, по данным АТОР, находятся 50 тысяч туристов из России.

Взрывы слышны также в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Авиасообщение на Ближнем Востоке почти полностью парализовано из‑за военной операции Израиля и США.

По всему Израилю объявлена тревога из-за возможной ракетной атаки.