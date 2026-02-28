Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке
Иран обстрелял ракетами четыре американские базы на Ближнем Востоке, сообщает Газета.RU со ссылкой на иранское агентство Fars.
Отмечается, что атакованы Аль-Удейд в Катаре, база пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, авиабаза аль-Салем в Кувейте.
Агентство BNA со ссылкой на национальный центр коммуникаций также сообщило об ударе по Центру обслуживания Пятого флота США в Бахрейне.
Иранские баллистические ракеты нанесли удар по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии.
В Генштабе ВС Ирана заявили, что военная база любой страны, оказывающей помощь Израилю, станет целью ударов исламской республики.
В столице ОАЭ Абу-Даби и в Дубае также слышны взрывы. В настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах, по данным АТОР, находятся 50 тысяч туристов из России.
Взрывы слышны также в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Авиасообщение на Ближнем Востоке почти полностью парализовано из‑за военной операции Израиля и США.
По всему Израилю объявлена тревога из-за возможной ракетной атаки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Новости. Жители Тель-Авива в первые часы эскалации с Ираном бросились в открытые по субботам магазины, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, фиксировался ажиотаж и большие очереди, однако сейчас уже все спокойно, рассказали РИА Новости в одной из торговых сетей.
"Людей было очень много, покупки делались очень большие. Сметается вода и товары первой необходимости, крупы, яйца, молочные продукты", - поделился впечатлениями сотрудник продуктового магазина на севере города.
Школа в Иране
И
Бенц по базе Бахрейна,но какой то стеснительный бенц. (Бахрейн - крупнейшая морская база во всей Нате).
Такой же бенц по
Радару в Катаре.
И 35 иранских ракет по Изр. Это признали сами изра сми.
Наверное,надо судить только по видео ,а не по сми текстовой болтовне.
И
Ютьюб полон фэйками,но 1 новость из 5 будет правдой. С такими пропорциями хрен что узнать можно. Но и Тьюб же тоже под контролем сиона. Его ж весь мир смотрит.
.
А по флоту пока ничего,
Кроме позавчерашних фекалий авианосца.
.
Так щьта
Полной более менее правды пиплам никогда не узнать. Кроме "правды Сиона".
Теперь кто завел себе амерскую базу - жди удара.
Трехлетний бадминтон.
.
Биньямин Нетаньяху также выступил с обращением, в котором призвал израильский народ к выдержке и силе духа в ближайшие дни и поблагодарил американского президента за «историческое лидерство». Нетаньяху подтвердил, что операция продлится несколько дней и направлена на смену режима. «Пришло время всем частям народа Ирана — персам, курдам, азерам, белуджам и ахвазам — избавиться от гнета тирании и привести Иран к свободе и миру» — заявил глава правительства, назвав начавшуюся операцию «созданием условий для иранского народа взять свою судьбу в свои руки».
KP.RU