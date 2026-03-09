Зеленский посетил подконтрольную ВСУ территорию Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом на подконтрольную ВСУ территорию Донбасса показал, что Киев не планирует уступать территории в ходе переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Россия оказывает давление на Украину, требуя отдать весь регион в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую Украина все еще контролирует. Это остается самым большим камнем преткновения на переговорах», — цитирует публикацию издания Газета.RU.

Зеленский посетил Донбасс 6 марта. Украинский лидер не сообщал, в какой конкретно город отправился. Однако по видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, стало понятно, что он приехал с визитом в Дружковку. В беседе с NYT он отметил, что отправился туда для поднятия боевого духа офицеров и солдат.

«Сегодня мы приехали с визитом в Донецкую область, на нашу землю к нашим солдатам. <...> Наши воины держат оборону с достоинством. Так же наша страна, наша дипломатия и наш народ будут отстаивать свою позицию», — заявил президент Украины.

The New York Times упомянула, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание всего мира, в частности США, от Украины и отложил следующий раунд трехсторонних переговоров. По словам Зеленского, новая встреча должна была пройти 6 марта. Американцы предлагали альтернативные варианты, которые не предусматривали их участие в переговорах, однако украинский лидер отметил, что хотел бы дождаться проведения именно трехсторонней встречи.

«Думаю, это произойдет на следующей неделе (с 9 по 15 марта. — Ред.), если мы всерьез намерены продолжить эти переговоры», — заявил Зеленский.

Украинские СМИ отмечают, что новая встреча пройдет не в Абу-Даби, как предыдущие раунды. Вероятным местом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке называются Женева или Стамбул.

  1. 09.03.2026, 23:24
    Гость: НУ И

    В материале утверждалось, что после ухода с должности, Ермак на самом деле продолжает активно встречаться с украинскими топ-чиновниками

    ЧТО?

    Мало ли кто с кем встречается.
    Не хотите о влиянии Бориса Берзовского на Кремль и его владение Первым каналом вспомнить.
    Смотреть надо под носом (дома) , а не под лесом(в Киеве)
    К примеру ХУ ИЗ Кирилл Дмитриев и зачем его рекламируют.
    Кстати , родившийся и выросший в Киеве.
    В Интернете пишут, будто в Кремле Хануку отмечают.
    вам это как? Я конечноне верю в это. Но утверждают.
    Зачем вам какой-то Ермак.
    Мало вам наших, русских евреев. Во власти российской их много, в интернете так пишут.
    а вам Киев нужен.Тьфу.

  2. 09.03.2026, 22:31
    Гость: А чем хуже?

    Обе елиты превосходно себя чувствуют все 12 лет . Некоторые аж помрут от скуки, если вдруг конфликт закончится. Не отнимайте у елит любимую игрушку!

  3. 09.03.2026, 21:40
    Гость: Прям таки Украина была

    под кремлёвским сапогом?

    Украина не подписывала и не ратифицировала Устав СНГ, поэтому Украина никогда не была членом СНГ, имея лишь статус государства-учредителя СНГ. Украина прекратила свое участие в уставных органах СНГ в 1991 году, полностью завершив свой выход из СНГ в 2018 году, ни разу не входя в состав постсоветской организации.

  4. 09.03.2026, 21:35
    Гость: ЗВУЧИТ ЗАГАДОЧНО

    ВВП не желает ставить на кон всё, что имеет, так как.....................

    ЧТО ИМЕННО ВСЁ?

  5. 09.03.2026, 20:32
    Гость: Со стороны

    Ты прав: трудовые лагеря- прекрасный метод воспитания и перевоспитания, освобождения от лени и шовинистического черносотенства. Ну, погуманней, чем массовые репрессии. Один полковник давно об этом говорил.

Все комментарии (29)
