Зеленский посетил подконтрольную ВСУ территорию Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом на подконтрольную ВСУ территорию Донбасса показал, что Киев не планирует уступать территории в ходе переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Россия оказывает давление на Украину, требуя отдать весь регион в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую Украина все еще контролирует. Это остается самым большим камнем преткновения на переговорах», — цитирует публикацию издания Газета.RU.

Зеленский посетил Донбасс 6 марта. Украинский лидер не сообщал, в какой конкретно город отправился. Однако по видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, стало понятно, что он приехал с визитом в Дружковку. В беседе с NYT он отметил, что отправился туда для поднятия боевого духа офицеров и солдат.

«Сегодня мы приехали с визитом в Донецкую область, на нашу землю к нашим солдатам. <...> Наши воины держат оборону с достоинством. Так же наша страна, наша дипломатия и наш народ будут отстаивать свою позицию», — заявил президент Украины.

The New York Times упомянула, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание всего мира, в частности США, от Украины и отложил следующий раунд трехсторонних переговоров. По словам Зеленского, новая встреча должна была пройти 6 марта. Американцы предлагали альтернативные варианты, которые не предусматривали их участие в переговорах, однако украинский лидер отметил, что хотел бы дождаться проведения именно трехсторонней встречи.

«Думаю, это произойдет на следующей неделе (с 9 по 15 марта. — Ред.), если мы всерьез намерены продолжить эти переговоры», — заявил Зеленский.

Украинские СМИ отмечают, что новая встреча пройдет не в Абу-Даби, как предыдущие раунды. Вероятным местом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке называются Женева или Стамбул.