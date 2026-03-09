Зеленский посетил подконтрольную ВСУ территорию Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом на подконтрольную ВСУ территорию Донбасса показал, что Киев не планирует уступать территории в ходе переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
«Россия оказывает давление на Украину, требуя отдать весь регион в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую Украина все еще контролирует. Это остается самым большим камнем преткновения на переговорах», — цитирует публикацию издания Газета.RU.
Зеленский посетил Донбасс 6 марта. Украинский лидер не сообщал, в какой конкретно город отправился. Однако по видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, стало понятно, что он приехал с визитом в Дружковку. В беседе с NYT он отметил, что отправился туда для поднятия боевого духа офицеров и солдат.
«Сегодня мы приехали с визитом в Донецкую область, на нашу землю к нашим солдатам. <...> Наши воины держат оборону с достоинством. Так же наша страна, наша дипломатия и наш народ будут отстаивать свою позицию», — заявил президент Украины.
The New York Times упомянула, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание всего мира, в частности США, от Украины и отложил следующий раунд трехсторонних переговоров. По словам Зеленского, новая встреча должна была пройти 6 марта. Американцы предлагали альтернативные варианты, которые не предусматривали их участие в переговорах, однако украинский лидер отметил, что хотел бы дождаться проведения именно трехсторонней встречи.
«Думаю, это произойдет на следующей неделе (с 9 по 15 марта. — Ред.), если мы всерьез намерены продолжить эти переговоры», — заявил Зеленский.
Украинские СМИ отмечают, что новая встреча пройдет не в Абу-Даби, как предыдущие раунды. Вероятным местом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке называются Женева или Стамбул.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В материале утверждалось, что после ухода с должности, Ермак на самом деле продолжает активно встречаться с украинскими топ-чиновниками
ЧТО?
Мало ли кто с кем встречается.
Не хотите о влиянии Бориса Берзовского на Кремль и его владение Первым каналом вспомнить.
Смотреть надо под носом (дома) , а не под лесом(в Киеве)
К примеру ХУ ИЗ Кирилл Дмитриев и зачем его рекламируют.
Кстати , родившийся и выросший в Киеве.
В Интернете пишут, будто в Кремле Хануку отмечают.
вам это как? Я конечноне верю в это. Но утверждают.
Зачем вам какой-то Ермак.
Мало вам наших, русских евреев. Во власти российской их много, в интернете так пишут.
а вам Киев нужен.Тьфу.
Обе елиты превосходно себя чувствуют все 12 лет . Некоторые аж помрут от скуки, если вдруг конфликт закончится. Не отнимайте у елит любимую игрушку!
под кремлёвским сапогом?
Украина не подписывала и не ратифицировала Устав СНГ, поэтому Украина никогда не была членом СНГ, имея лишь статус государства-учредителя СНГ. Украина прекратила свое участие в уставных органах СНГ в 1991 году, полностью завершив свой выход из СНГ в 2018 году, ни разу не входя в состав постсоветской организации.
ВВП не желает ставить на кон всё, что имеет, так как.....................
ЧТО ИМЕННО ВСЁ?
Ты прав: трудовые лагеря- прекрасный метод воспитания и перевоспитания, освобождения от лени и шовинистического черносотенства. Ну, погуманней, чем массовые репрессии. Один полковник давно об этом говорил.