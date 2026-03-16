Великобритания отклонила призыв Трампа о помощи в Ормузском проливе

Коллаж © KM.RU

Великобритания отклонила призыв президента США Дональда Трампа о помощи в разблокировании Ормузского пролива. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«[Премьер-министр Великобритании] Кир Стармер отказался направить военные корабли для содействия в открытии Ормузского пролива, после того как Дональд Трамп призвал к введению дополнительных сил для предотвращения нарастающего экономического кризиса», — цитирует публикацию Lenta.ru.

Британский министр энергетики Эд Милибэнд заявил, что Лондон активно изучает возможные меры по восстановлению судоходства в проливе, однако отказался дать конкретные обещания. Как утверждается, правительство Великобритании рассматривает возможность отправки беспилотных аппаратов для поиска мин, но не готово направить военные корабли.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2026, 16:04
    Гость: .Штурман

    Дружба дружбой, а табачок врозь. Инглизи моут послать свой флот для помощи Трампу, но риски велики и хитрая англичанка предпочитает гадит в тапок Трампа так как ей неохота воевать за чужие интересы. Ротшильд Рокфеллеру не товарищ, а конкурент и поэтому чем больше проблем у пиндосов, то тем меньше их у инглизи.

  2. 16.03.2026, 14:44
    Гость: 16 марта 2026

    , 13:40
  3. 16.03.2026, 14:43
    Гость: Это Американский авианосец Abraham Lincoln -

    который трижды сгорел?Сколько у них тех линкольнов....

  4. 16.03.2026, 14:40
    Гость: От кого/чего надо охранять Европу? От России чтоле?

    Напомню, что Трамп не частное лицо, а президент США, карьере которого скоро
    кирдык, его песенка спета, Президентом ему больше не быть.
    у американского народа с каждым днем к нему все больше вопросов.

  5. 16.03.2026, 14:37
    Гость: медам или мусью 13:44

    Расскажите уже почтеннейшей публике, что есть трампокретинизм, по -вашему трампизм, о котором вы жалеете.

Все комментарии (23)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации