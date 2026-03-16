Великобритания отклонила призыв Трампа о помощи в Ормузском проливе
Великобритания отклонила призыв президента США Дональда Трампа о помощи в разблокировании Ормузского пролива. Об этом сообщает газета The Telegraph.
«[Премьер-министр Великобритании] Кир Стармер отказался направить военные корабли для содействия в открытии Ормузского пролива, после того как Дональд Трамп призвал к введению дополнительных сил для предотвращения нарастающего экономического кризиса», — цитирует публикацию Lenta.ru.
Британский министр энергетики Эд Милибэнд заявил, что Лондон активно изучает возможные меры по восстановлению судоходства в проливе, однако отказался дать конкретные обещания. Как утверждается, правительство Великобритании рассматривает возможность отправки беспилотных аппаратов для поиска мин, но не готово направить военные корабли.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.
Дружба дружбой, а табачок врозь. Инглизи моут послать свой флот для помощи Трампу, но риски велики и хитрая англичанка предпочитает гадит в тапок Трампа так как ей неохота воевать за чужие интересы. Ротшильд Рокфеллеру не товарищ, а конкурент и поэтому чем больше проблем у пиндосов, то тем меньше их у инглизи.
, 13:40
