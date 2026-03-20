Дмитриев: Европе нужно сменить руководство ЕС и отказаться от русофобии

Европе следует признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть свою политику в отношении России. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

"Я же говорил. Европе необходимо признать свои стратегические энергетические и геополитические ошибки, искупить вину, сменить руководство ЕС и отказаться от русофобского подхода. Как и предсказывалось, разрушительное энергетическое цунами скоро опустошит Европу. Как уже неоднократно объяснялось, Европе для выживания необходима Россия", - написал он в Х на английском языке.

Таким образом он прокомментировал пост FT Energy, где отмечается, что Европе необходимо уже сейчас готовиться к затяжному энергетическому кризису.

Ранее Дмитриев заявлял, что на Европу надвигается "цунами энергетического шока", связанное с отказом ЕС от использования российского природного газа, а также спрогнозировал дальнейший рост цен на природный газ в ЕС. В конце января Совет ЕС окончательно утвердил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. При этом ограничения начнут вводиться раньше. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны быть завершены до 17 июня 2026 года.