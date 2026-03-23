Генсек НАТО заявил о желании Зеленского заключить соглашение по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение. В интервью CBS News генсек призвал довести эту информацию до России.
«Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что доведем это до России, чтобы они тоже были готовы к сотрудничеству», — приводит слова Рютте «Коммерсант». Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.
Также глава альянса заявил, что США постоянно работают с Киевом над тем, чтобы оказать максимальное давление на Москву и ускорить процесс мирного урегулирования. На замечание телеведущей о том, что ослабление санкций против российской нефти противоречит его утверждениям, Марк Рютте ответил, что президенту Дональду Трампу «приходится балансировать между множеством разных интересов».
"В интервью CBS News генсек призвал довести эту информацию до России". Знаем, знаем. Вопрос только в том, на каких условиях Киев хочет заключить соглашение. Ответ кроется в следующей фразе генсека НАТО. "...США постоянно работают с Киевом над тем, чтобы оказать максимальное давление на Москву и ускорить процесс мирного урегулирования". Вот так. Мир через силу. Так что ни о каких компромиссах с Россией речи не идет.
Кто такой Рютте? Почему этот марионетка что-то вякает и имеет наглость говорить от имени всех и указывать России и тем более давить на Россию. Конечно сказывается трусливая позиция Кремля, иначе бы эти деятели тряслись и помалкивали. На самом деле, Иран уже показал крипто-еврейскому лобби во власти России, как нужно себя вести со всеми этими идиотами в Европе и НАТО.
такие человекоподобные погубившие столько людей и на Колыме не нужны
Увы, но даж амеры в "чистом" виде в настоящее время не гаранты, а уж Рютте. Печально конечно, но увы.