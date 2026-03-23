Генсек НАТО заявил о желании Зеленского заключить соглашение по Украине

10:18 23.03.2026

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение. В интервью CBS News генсек призвал довести эту информацию до России.

«Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что доведем это до России, чтобы они тоже были готовы к сотрудничеству», — приводит слова Рютте «Коммерсант». Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

Также глава альянса заявил, что США постоянно работают с Киевом над тем, чтобы оказать максимальное давление на Москву и ускорить процесс мирного урегулирования. На замечание телеведущей о том, что ослабление санкций против российской нефти противоречит его утверждениям, Марк Рютте ответил, что президенту Дональду Трампу «приходится балансировать между множеством разных интересов».