Генсек НАТО заявил о желании Зеленского заключить соглашение по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение. В интервью CBS News генсек призвал довести эту информацию до России.

«Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что доведем это до России, чтобы они тоже были готовы к сотрудничеству», — приводит слова Рютте «Коммерсант». Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

Также глава альянса заявил, что США постоянно работают с Киевом над тем, чтобы оказать максимальное давление на Москву и ускорить процесс мирного урегулирования. На замечание телеведущей о том, что ослабление санкций против российской нефти противоречит его утверждениям, Марк Рютте ответил, что президенту Дональду Трампу «приходится балансировать между множеством разных интересов».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей

  2. 23.03.2026, 13:50
    Гость: stalker

    "В интервью CBS News генсек призвал довести эту информацию до России". Знаем, знаем. Вопрос только в том, на каких условиях Киев хочет заключить соглашение. Ответ кроется в следующей фразе генсека НАТО. "...США постоянно работают с Киевом над тем, чтобы оказать максимальное давление на Москву и ускорить процесс мирного урегулирования". Вот так. Мир через силу. Так что ни о каких компромиссах с Россией речи не идет.

  3. 23.03.2026, 13:04
    Гость: славянин

    Кто такой Рютте? Почему этот марионетка что-то вякает и имеет наглость говорить от имени всех и указывать России и тем более давить на Россию. Конечно сказывается трусливая позиция Кремля, иначе бы эти деятели тряслись и помалкивали. На самом деле, Иран уже показал крипто-еврейскому лобби во власти России, как нужно себя вести со всеми этими идиотами в Европе и НАТО.

  5. 23.03.2026, 12:06
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Увы, но даж амеры в "чистом" виде в настоящее время не гаранты, а уж Рютте. Печально конечно, но увы.

Все комментарии (11)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации