Иран пригрозил заминировать Персидский залив
Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе при ударе по побережью или принадлежащим ему островам, предупредил Совет обороны исламской республики.
"В случае любой попытки противника атаковать <...> все морские пути в Персидском заливе <...> будут заминированы", — цитирует заявление РИА Новости.
В Совете обороны также напомнили, что проход через Ормузский пролив возможен только при согласовании для невраждебных Тегерану стран.
Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что если Иран полностью не откроет этот морской проход в течение 48 часов, то "американские военные уничтожат все электростанции" в исламской республике.
Как заявил представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в таком случае иранские военные атакуют все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы.
Смело и решительно. Вот так с америкосами надо разговаривать, т.к. они только язык силы понимают.
О да, это конечно будет нечто ) С 1 стороны персы дадут прикурить всем. А с другой, в этом случае все спокойно согласятся на уничтожение Ирана посредством ЯО. Чего и следовало ожидать. Собственно, вся эта заваруха затеяна евреями, чтобы легально применить ЯО.
Короче говоря, пацаны готовы собственные фаберже зажать в тиски, лишь бы всем в мире накакать!!! Спасибо им, дебилам! Спасибо дебилу Трампу! Спасибо нашему кормчему, который тоже дальше кончика собственного носа не способен считать.
Что мы имеем от США на 24-й день операции "Ярость Эпштейна", по пунктам:
1. Российская нефть выведена из под санкций.
2. Иранская нефть выведена из под санкций.
3. Суда платят Ирану 2 млн. долларов за проход через Ормузский пролив.
4. Триллион долларов сгорел на фондовом рынке.
5. F-35 оказался бесполезным
6. Американские базы под постоянными атаками
7. Заменили Хаменеи на Хаменеи
Так и просятся дополнительные пункты, список остается открытым, но все зависит от действий Трампа и ответа на них Ирана.
Иран чего-то такого не догоняет. Пусть учится нашему замечательному опыту на Украине. Ему нужно срочно:
1. Заключить аля-зерновую сделку. Это когда Иран позволит всем поставлять нефть, а ему (как нам зерно) не позволят. Это же выгодно. Враги должны получить свои бабки.
2. Срочно остановить удары по центрам принятия решений. И не наносить. Это же не по правилам. Враги же могут пострадать, как они после этого будут успешно строить свои планы.
3. Не забывать почаще объявлять гуманитарные паузы, особенно, когда вам звонит сам Трамп. Врагам надо давать очухаться.
4. Самое тяжелое ракетно вооружение применять только демонстративно, против третьеразрядных объектов и только в качестве медийной хлопушки. А то вдруг враги пострадают слишком сильно.
5. Намекать постоянно на уступки в обмен на договорняк.