Иран пригрозил заминировать Персидский залив

11:43 23.03.2026

Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе при ударе по побережью или принадлежащим ему островам, предупредил Совет обороны исламской республики.

"В случае любой попытки противника атаковать <...> все морские пути в Персидском заливе <...> будут заминированы", — цитирует заявление РИА Новости.

В Совете обороны также напомнили, что проход через Ормузский пролив возможен только при согласовании для невраждебных Тегерану стран.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что если Иран полностью не откроет этот морской проход в течение 48 часов, то "американские военные уничтожат все электростанции" в исламской республике.

Как заявил представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в таком случае иранские военные атакуют все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы.