Медведев предупредил США о последствиях вторжения в Иран

14:57 27.03.2026

Наземная операция американских военных в Иране может грозить Вашингтону такими же последствиями, как во Вьетнаме, когда США не могли достойно выйти из конфликта, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании.

«Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме», – приводят его слова «Ведомости».

Медведев подчеркнул, что тогда США в течение десяти лет не могли найти достойный выход из конфликта.

26 марта журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд сообщил со ссылкой на заявления американских конгрессменов, что США могут в ближайшее время приступить к наземной операции в Иране. По его данным, три источника среди республиканцев «недвусмысленно намекают» на подготовку такой операции и ее возможное скорое начало.