Медведев предупредил США о последствиях вторжения в Иран

Наземная операция американских военных в Иране может грозить Вашингтону такими же последствиями, как во Вьетнаме, когда США не могли достойно выйти из конфликта, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании.

«Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме», – приводят его слова «Ведомости».

Медведев подчеркнул, что тогда США в течение десяти лет не могли найти достойный выход из конфликта.

26 марта журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд сообщил со ссылкой на заявления американских конгрессменов, что США могут в ближайшее время приступить к наземной операции в Иране. По его данным, три источника среди республиканцев «недвусмысленно намекают» на подготовку такой операции и ее возможное скорое начало.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.03.2026, 23:34
    Гость: Да

    Вроде как не связан.

    Да и зачем это ему,подумайте, быть связанным? Жена у него (или была) вполне себе бизнесвумен... Фамилия позволяет надеяться на поддержку..

  2. 27.03.2026, 22:42
    Гость: Северин

    Все страны,ввязываются в конфликты и часто с проблемами,а что в СВО все идеально?

  3. 27.03.2026, 20:20
    Гость: Жириновский

    Тоже что-то лепетал перед вторжением в Ирак. А потом как-то сразу все стихло...

  5. 27.03.2026, 19:25
    Гость: Ух ты

    как заботится Медведев о том, чтоб иранцы Трампу глаз не подбили. Даже предупреждает, чтоб в драку не лез. Хорошо хоть помощи не предложил, а то бы лет этак пятнадцать назад и это бы могло быть.

Все комментарии (23)
© KM.RU, Филипп Киреев
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации