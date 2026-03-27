Медведев предупредил США о последствиях вторжения в Иран
Наземная операция американских военных в Иране может грозить Вашингтону такими же последствиями, как во Вьетнаме, когда США не могли достойно выйти из конфликта, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании.
«Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме», – приводят его слова «Ведомости».
Медведев подчеркнул, что тогда США в течение десяти лет не могли найти достойный выход из конфликта.
26 марта журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд сообщил со ссылкой на заявления американских конгрессменов, что США могут в ближайшее время приступить к наземной операции в Иране. По его данным, три источника среди республиканцев «недвусмысленно намекают» на подготовку такой операции и ее возможное скорое начало.
Вроде как не связан.
Да и зачем это ему,подумайте, быть связанным? Жена у него (или была) вполне себе бизнесвумен... Фамилия позволяет надеяться на поддержку..
Все страны,ввязываются в конфликты и часто с проблемами,а что в СВО все идеально?
Тоже что-то лепетал перед вторжением в Ирак. А потом как-то сразу все стихло...
он такой!
как заботится Медведев о том, чтоб иранцы Трампу глаз не подбили. Даже предупреждает, чтоб в драку не лез. Хорошо хоть помощи не предложил, а то бы лет этак пятнадцать назад и это бы могло быть.