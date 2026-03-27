«Русский дом» в Праге забросали коктейлями Молотова

«Русский дом» в Праге подвергся нападению 26 марта — его забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщил глава культурного центра Игорь Гиренко. По его словам, злоумышленники целились в окна библиотеки, три из шести бутылок с зажигательной смесью не взорвались.

«Целить в культуру могут только бесчеловечные твари! Нам их повадки и почерк хорошо знакомы. Отдельно хотим поблагодарить представителей чешских правоохранительных органов и пожарных, прибывших на место преступления в считаные минуты», — заявил Гиренко телеканалу RT.

Он считает, что время для преступления выбрано не случайно, так как в пятницу планировалось заключительное мероприятие Дней русской культуры.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов назвал случившееся террористической атакой. По его словам, нападавшие целились в район библиотеки, чтобы спровоцировать крупный пожар, пишет РИА Новости.

© KM.RU, Филипп Киреев
]]>
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

