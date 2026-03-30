СМИ: США и НАТО работают над «поразительной» сделкой по Гренландии

Администрация США совместно с НАТО и Гренландией работает над «поразительной» сделкой, пишут «Известия» со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

«Белый дом заявил, что работает с Гренландией и НАТО над соглашением, которое будет «потрясающим для США», — говорится в публикации.

Комментарий последовал после запроса о трех американцах, которых датское телевидение назвало участниками «тайных операций по влиянию» на острове. Речь идет о предпринимателе Дрю Хорне, экс-члене комиссии по Арктике Томасе Дэнсе и основателе мотоклуба Bikers for Trump Крисе Коксе.

Все трое заявили, что действовали открыто, продвигая интересы США, а их посты в соцсетях это подтверждают. По меньшей мере двое из них находились под наблюдением датской разведки.

Заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби 4 марта сообщил, что Вашингтон активно работает над установлением контроля в Гренландии. По словам политика, на данный момент ведется процесс, который ориентирован на решение вопроса.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности отказалась назвать стоимость Гренландии. Политик подчеркнула, что Дания — суверенное государство, и необходимо уважать право гренландцев на самоопределение. По ее словам, народ Гренландии ясно дал понять: они не хотят становиться американцами.

Выбор читателей
«Люди, продолжающие настаивать, что война на Украине носит гражданский характер, по незнанию или по злому умыслу работают на поражение»
Стоп-кадр из видеотрансляции
Песков отметил необходимость контактов парламентариев России и США
Первые ласточки: как Европа готовится воевать с Россией напрямую
Более миллиона иранцев мобилизованы на случай вторжения США
Избранное
Хандроз «Ешь»
Лидер группы «ЙОРШ» не обошелся на акустике без великой русской тоски
Вячеслав Рудников: «Московский судья Евгений Пахомов вольно или невольно сыграл решающую роль в хищении группой Александра Клячина активов стоимостью почти 3 миллиарда рублей». Подробная схема
Ника Рок-н-Ролл и «Трите души», 13 мая, МузПаб NeForMaT
Tequilajazzz, 13 января, «ГлавКлуб»
Сибирские морозы диктуют свои правила: изменилась программа боевой подготовки воинских частей
Как правильно ухаживать за волосами
Театральная премьера «Фортуна» по Цветаевой: из розового будуара на гильотину
Вадим Курылев дал «маленький» рок-концерт с большой душой
ДМЦ «Черная черемуха» (макси-сингл)
«Денег нет, но вы лечите!» Скандал в североуральской больнице
