СМИ: США и НАТО работают над «поразительной» сделкой по Гренландии

Администрация США совместно с НАТО и Гренландией работает над «поразительной» сделкой, пишут «Известия» со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

«Белый дом заявил, что работает с Гренландией и НАТО над соглашением, которое будет «потрясающим для США», — говорится в публикации.

Комментарий последовал после запроса о трех американцах, которых датское телевидение назвало участниками «тайных операций по влиянию» на острове. Речь идет о предпринимателе Дрю Хорне, экс-члене комиссии по Арктике Томасе Дэнсе и основателе мотоклуба Bikers for Trump Крисе Коксе.

Все трое заявили, что действовали открыто, продвигая интересы США, а их посты в соцсетях это подтверждают. По меньшей мере двое из них находились под наблюдением датской разведки.

Заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби 4 марта сообщил, что Вашингтон активно работает над установлением контроля в Гренландии. По словам политика, на данный момент ведется процесс, который ориентирован на решение вопроса.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности отказалась назвать стоимость Гренландии. Политик подчеркнула, что Дания — суверенное государство, и необходимо уважать право гренландцев на самоопределение. По ее словам, народ Гренландии ясно дал понять: они не хотят становиться американцами.