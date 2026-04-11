США согласились разморозить иранские активы, хранящиеся в Катаре и банках других стран, сообщил высокопоставленный иранский источник Reuters.

По его словам, этот шаг демонстрирует «серьезность» намерений США на переговорах в Исламабаде, он «напрямую связан с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив», пишет РБК.

Соединенные Штаты не сделали никаких публичных заявлений по вопросу разморозки активов, пишет Reuters.

Вечером 10 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что США разрешили разблокировать $6 млрд замороженных активов Ирана. «Представители Катара <...> работают над переводом денег в Иран в течение нескольких дней», — написал КСИР в телеграм-канале.

Разморозку иранских активов главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл в качестве одного из двух требований Ирана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане — союзнике Ирана. Иранское посольство в ЮАР в ночь на 11 апреля сообщило, что Вашингтон согласился с предварительными требованиями.

11 апреля в Исламабаде пройдут переговоры между делегациями Ирана и США. Переговорщики уже прибыли в столицу Пакистана. В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи. 

  1. 11.04.2026, 20:58
    Гость: "не радуйтесь... и не надейтесь по-пустому"(с)

    Израилю Иран кость поперёк горла, вам ли не знать. Не отстанут они от Ирана.В интернетах пишут, США стягивают в регион войска.Да, в интернетах появилась ИНФО,
    что Нетаньягу склонял к нападению на Иран многих президентов США. но Обама ОТКАЗАЛСЯ, Буш-мл. ОТКАЗАЛСЯ, СОГЛАСИЛСЯ только Трамп.

  4. 11.04.2026, 18:37
    Гость: Гость

    Вот так надо действовать, а не сопли жевать. Иран молодец, показал за месяц войны американцам "кузькину мать". И те сразу стали сговорчивы. А мы пятый год на сво и никто нас не боится.

  5. 11.04.2026, 18:36
    Гость: Юри_й

    Вот будет прикол если они договорятся и закончат конфликт, прям показательная операция будет для главстерха. Как можно вместо того, чтобы 4 года побеждать, теряя солдат и стирая города в пыль, просто прекратить неудачный конфликт на месте

Выбор читателей
Дожили до ядерной угрозы, и почему украинцы не сдаются
КСИР сообщил о гибели главы иранской разведки
© KM.RU, Алексей Белкин
Как власти будут выявлять тех, кто пользуется VPN: методичка Минцифры
Астронавты Artemis II установили рекорд дальности полета человека от Земли
Избранное
Политическая психиатрия: Киев обостряет ситуацию в Донбассе, параллельно выпрашивая у «Русского мира» энергоносители
«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?
Рождественские Святки – 2023: как празднуют, традиции и приметы
«Для России вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы закрыт окончательно и бесповоротно, во всяком случае, при существующем миропорядке» Босфор и Дарданеллы
Черный кролик feat. Денис Михайлов «Зачем я встретил Вас» (интернет-сингл)
«Калинов мост» продлил лето в Мытищах
Kiri No Mori «Изанаги» (сетевой EP)
Права и обязанности клиента микрофинансовых организаций Украины
Вадим Курылев дал «маленький» рок-концерт с большой душой
Виталий Аверьянов «Пророчество Серафима. Третий час песен»
Александр Ширвиндт — о русской кухне
