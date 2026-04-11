14:35 11.04.2026

США согласились разморозить иранские активы, хранящиеся в Катаре и банках других стран, сообщил высокопоставленный иранский источник Reuters.

По его словам, этот шаг демонстрирует «серьезность» намерений США на переговорах в Исламабаде, он «напрямую связан с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив», пишет РБК.

Соединенные Штаты не сделали никаких публичных заявлений по вопросу разморозки активов, пишет Reuters.

Вечером 10 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что США разрешили разблокировать $6 млрд замороженных активов Ирана. «Представители Катара <...> работают над переводом денег в Иран в течение нескольких дней», — написал КСИР в телеграм-канале.

Разморозку иранских активов главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл в качестве одного из двух требований Ирана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане — союзнике Ирана. Иранское посольство в ЮАР в ночь на 11 апреля сообщило, что Вашингтон согласился с предварительными требованиями.

11 апреля в Исламабаде пройдут переговоры между делегациями Ирана и США. Переговорщики уже прибыли в столицу Пакистана. В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иран представят Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Арагчи.