20:22 12.04.2026

Разногласия Москвы и Киева по территориальному вопросу сводятся к считаным километрам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее утверждал, что переговоры сосредоточены вокруг спора о "нескольких квадратных километрах".

"Нет, это действительно считаные километры, <...> грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы", — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину.