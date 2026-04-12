Песков: разногласия РФ и Украины заключаются в считаных километрах
Разногласия Москвы и Киева по территориальному вопросу сводятся к считаным километрам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее утверждал, что переговоры сосредоточены вокруг спора о "нескольких квадратных километрах".
"Нет, это действительно считаные километры, <...> грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы", — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину.
А что, на Хесон и Запорожье уже забили? А разговоров-то, разговоров скоко было.
