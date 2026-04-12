Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива

Военно-морские силы (ВМС) США приступают к блокировке всех кораблей, которые попытаются зайти в Ормузский пролив или выйти из него. Об этом 12 апреля написал в соцсети TruthSocial американский лидер Дональд Трамп.

«С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив», — цитирует его газета «Известия».

По его словам, переговоры в Исламабаде прошли хорошо, но ключевой ядерный вопрос остался нерешенным. Трамп заявил, что Иран не позволил достичь свободного прохода для судов, используя угрозы о минах. Американский лидер назвал это мировым вымогательством. Он поручил ВМС пресекать суда в международных водах, которые нанесли ущерб Ирану, и уничтожать мины в проливе.

«Я также поручил нашим ВМС искать и пресекать каждое судно в международных водах, которое нанесло ущерб Ирану. Никто, кто платит незаконную плату, не сможет безопасно пройти по открытому морю», — дополнил Трамп.

Он предупредил, что иранский флот и ВВС фактически уничтожены, системы ПВО бесполезны, большинство лидеров погибли из-за ядерных амбиций. Блокада начнется в ближайшее время при участии других стран, отметил Трамп.

«Наша армия завершит то немногое, что осталось от Ирана», — заключил он.

  1. 12.04.2026, 21:39
    Гость: o!

    Фантомас (Дональд Трамп) разбушевался. Впрочем, если с его рожи содрать маску, то мы увидим Нетаньяху...

  2. 12.04.2026, 21:06
    Гость: Корректор

    А по какому собственно праву?
    Ормузский пролив, который на самом деле Хормузский, назван по имени персидского царя Хормуза - это территориальные воды Ирана на секундочку..
    США какое имеют к нему отношение вообше?
    Вот прикиньте США будут указывать как финским заливом пользоваться..
    Говоря о доказанном отсутствии ЯО у Ирана,
    А почему никто не поднимает вопрос о Незаконном ЯО израиля?
    Почему израиль никто не бомбит за нарушение режима нераспространения?
    И почему никто в самих сша не сидит в тюрьме за прямое нарушение закона сша о запрете финансирования стран нарушающих режим нераспространения? США ежегодно передают Сотни Миллиардов долларов на содержание израиля.
    Для израиля это сразу конец, он как "страна"-паразит не может существовать самостоятельно.
    Никто не говорит Правды - потому и все эти проблемы.

  3. 12.04.2026, 20:14
    Гость: хохотун

    В мире мало кто знал, кто такой Трамп до первого восседания в Белом доме.
    Но уже тогда многие в США говорили, что он идиот. А теперь весь мир знает этого дебила. Начало 21 века вытолкнуло на подиум два десятка дебилов, таких как Трамп. Так что в аналы истории войдёт не он один (тут нет ошибки, исторические анналы вещь суровая, да простят меня читатели, а тут именно аналы). Список не оглашаю, вы итак всех их поименно знаете.

  4. 12.04.2026, 19:44
    Гость: Все просто

    Иран не пропускает танкеры, незаплативших стран. Трамп не пропускает танкеры заплативших стран. В результате никто не проходит. И снова цены на нефть и газ растут вверх. И в США цена на бензин тоже. Изумительное решение.

  5. 12.04.2026, 19:33
    Гость: a

