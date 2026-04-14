Иран потребовал компенсации от пяти стран Ближнего Востока
Иран официально потребовал компенсации от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании, обвинив эти страны в участии в военной кампании США и Израиля против республики.
С таким заявлением выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, пишут иранские СМИ. По его словам, действия этих государств Тегеран считает нарушением международных обязательств, а значит — основанием для международной ответственности.
Власти Ирана настаивают, что речь должна идти о полном возмещении как материального, так и морального ущерба, который, по их оценке, был нанесён стране в ходе конфликта.
Ранее официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани сообщила, что общий ущерб от ударов США и Израиля оценивается в 270 миллиардов долларов. Тема возможных военных репараций, в том числе со стороны Вашингтона, уже включена в переговорную повестку иранской делегации.
По данным Тегерана, этот вопрос поднимался и на последних консультациях, прошедших в Исламабаде, где обсуждались возможные пути урегулирования последствий конфликта.
у Ирана надавить на монархии ПЗ, чтоб раскошеливались, намного больше, чем надавить на США. Поэтому они, скорее всего, заплатят, а США и Иордания отвертятся.
справедливо сказано.
На каком основании американцы собираются блокировать движение судов в международных водах Индийского океана?
Иран действует исключительно в своих водах, имеет полное право как разрешать так и запрещать через них ходить, и брать плату за навигацию.
Уважение Ирану, пока нагибает америкосов по-полной.
а почему Россия не требует выплат с европы за посредничество в бандеровской агрессии??
А вот совершенно праИльное решение! С учётом того что дипломатия последнее время зыждется на наглости да самодурстве, то вполне оправданное решение. Вероятно оно даже ни к чему не приведёт, но пусть противная сторона понимает - легко (наверное) не будет.