Иран потребовал компенсации от пяти стран Ближнего Востока

Иран официально потребовал компенсации от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании, обвинив эти страны в участии в военной кампании США и Израиля против республики.

С таким заявлением выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, пишут иранские СМИ. По его словам, действия этих государств Тегеран считает нарушением международных обязательств, а значит — основанием для международной ответственности.

Власти Ирана настаивают, что речь должна идти о полном возмещении как материального, так и морального ущерба, который, по их оценке, был нанесён стране в ходе конфликта.

Ранее официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани сообщила, что общий ущерб от ударов США и Израиля оценивается в 270 миллиардов долларов. Тема возможных военных репараций, в том числе со стороны Вашингтона, уже включена в переговорную повестку иранской делегации.

По данным Тегерана, этот вопрос поднимался и на последних консультациях, прошедших в Исламабаде, где обсуждались возможные пути урегулирования последствий конфликта.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.04.2026, 12:34
    Гость: Возможностей

    у Ирана надавить на монархии ПЗ, чтоб раскошеливались, намного больше, чем надавить на США. Поэтому они, скорее всего, заплатят, а США и Иордания отвертятся.

  3. 14.04.2026, 12:13
    Гость: Белая Русь

    На каком основании американцы собираются блокировать движение судов в международных водах Индийского океана?

    Иран действует исключительно в своих водах, имеет полное право как разрешать так и запрещать через них ходить, и брать плату за навигацию.

    Уважение Ирану, пока нагибает америкосов по-полной.

  4. 14.04.2026, 11:38
    Гость: СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ-

    а почему Россия не требует выплат с европы за посредничество в бандеровской агрессии??

  5. 14.04.2026, 11:25
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    А вот совершенно праИльное решение! С учётом того что дипломатия последнее время зыждется на наглости да самодурстве, то вполне оправданное решение. Вероятно оно даже ни к чему не приведёт, но пусть противная сторона понимает - легко (наверное) не будет.

Все комментарии (10)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации