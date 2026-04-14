Иран потребовал компенсации от пяти стран Ближнего Востока

08:12 14.04.2026

Иран официально потребовал компенсации от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании, обвинив эти страны в участии в военной кампании США и Израиля против республики.

С таким заявлением выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, пишут иранские СМИ. По его словам, действия этих государств Тегеран считает нарушением международных обязательств, а значит — основанием для международной ответственности.

Власти Ирана настаивают, что речь должна идти о полном возмещении как материального, так и морального ущерба, который, по их оценке, был нанесён стране в ходе конфликта.

Ранее официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани сообщила, что общий ущерб от ударов США и Израиля оценивается в 270 миллиардов долларов. Тема возможных военных репараций, в том числе со стороны Вашингтона, уже включена в переговорную повестку иранской делегации.

По данным Тегерана, этот вопрос поднимался и на последних консультациях, прошедших в Исламабаде, где обсуждались возможные пути урегулирования последствий конфликта.