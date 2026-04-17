СМИ: власти Кубы попытались тайно связаться с Трампом
Рауль Родригес Кастро, внук бывшего президента Кубы Рауля Кастро, попытался через посредника и в обход госсекретаря США Марко Рубио передать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу секретное послание. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского госслужащего, пишет "Российская газета".
По словам источника, курьер - 37-летний гаванский предприниматель Роберто Карлос Чамисо Гонсалес - должен был доставить послание в Белый дом лично, но был остановлен сотрудником таможни по прибытии в Вашингтон. Изъятое у посредника письмо было оформлено как дипломатическая нота и скреплено официальной печатью. Оно содержало предложения об экономических и инвестиционных соглашениях, просьбу об ослаблении санкций и предупреждение о том, что кубинский режим готовится к вторжению США.
Согласно WSJ, предприниматель был репатриирован обратно на Кубу, а судьба письма остается неизвестной.
Подчеркивается, что данный случай стал беспрецедентной попыткой кубинского руководства возобновить переговоры с администрацией Трампа. Идея о передаче письма лично президенту США, согласно изданию, была обусловлена тем, что глава Белого дома, "возможно, был бы более склонен заключить экономическую сделку с Кубой, сохранив большую часть кубинского режима, как он поступил в Венесуэле". "Однако такой исход был бы неприемлем для многих американцев кубинского происхождения", - говорится в материале. Отмечается, что именно к таковым относится Рубио.
Комментарии читателей Оставить комментарий
этот штатный пропагандист, меняющий ники, сейчас он "Такое дело", пишет, что это офицеры Революционных Вооруженных Сил Республики Куба воюют на стороне ВСУ. Тут подложенная им подлянка та ещё!
Уж как у Фиделя зад... была в комфорте, нынешним остается только завидовать.
\\\\Да никтоэтим не возмущается\\\\....
как это никто ?Укропня очень даже возмущается.За укропню "воевали" какие-то кубинские "гусанос" - отморозки-наемники,да и то у них желание заработать по-легкому быстренько вышибли русские :))
ограниченный у тебя личный опыт, если сходу веришь газетным уткам))
Позабавило вот это предупреждение, что кубинский режим готовится к вторжению США. Да они к этому уже 65 лет подряд готовятся! Еще с того самого памятных дней апреля 1961 года, когда разгромили американское вторжение в бухте Кочинос. Эка удивили!
Плохо врет Уолл Стрит Джорнел, некачественно. Надо вот так: Куба готовится к вторжению в США! В день 66-летия разгрома в бухте Кочинос будет высажен десант кубинских войск прямо в Майами! Планируется очередной разгром сухопутной армии США в трёх или четырёх решительных сражениях и в течение двух недель будет занят Вашингтон. Мирные предложения Трампа, присланные из района канадской границы, будут приняты только если США будет уплачена контрибуция в размере триллиона долларов, а лично Трамп отдаст Меланью и Иванку в наложницы Мигель Диас-Канелю.
Вообще на кого рассчитано такое: тайное письмо,оформленное как дипломатическая нота, скрепленная официальной(!) печатью? Только на дебилов, каковым и является так называемы средний американец.