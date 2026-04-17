СМИ: власти Кубы попытались тайно связаться с Трампом

Рауль Родригес Кастро, внук бывшего президента Кубы Рауля Кастро, попытался через посредника и в обход госсекретаря США Марко Рубио передать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу секретное послание. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского госслужащего, пишет "Российская газета".

По словам источника, курьер - 37-летний гаванский предприниматель Роберто Карлос Чамисо Гонсалес - должен был доставить послание в Белый дом лично, но был остановлен сотрудником таможни по прибытии в Вашингтон. Изъятое у посредника письмо было оформлено как дипломатическая нота и скреплено официальной печатью. Оно содержало предложения об экономических и инвестиционных соглашениях, просьбу об ослаблении санкций и предупреждение о том, что кубинский режим готовится к вторжению США.

Согласно WSJ, предприниматель был репатриирован обратно на Кубу, а судьба письма остается неизвестной.

Подчеркивается, что данный случай стал беспрецедентной попыткой кубинского руководства возобновить переговоры с администрацией Трампа. Идея о передаче письма лично президенту США, согласно изданию, была обусловлена тем, что глава Белого дома, "возможно, был бы более склонен заключить экономическую сделку с Кубой, сохранив большую часть кубинского режима, как он поступил в Венесуэле". "Однако такой исход был бы неприемлем для многих американцев кубинского происхождения", - говорится в материале. Отмечается, что именно к таковым относится Рубио.