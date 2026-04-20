Россияне за границей потеряли доступ к банковским сервисам и «Госуслугам»

Туристы в Египте и Турции жалуются на проблемы с доступом к российским ресурсам. Сервисы не открываются при попытке подключиться к ним через Wi-Fi в отеле или местную мобильную сеть. Если зайти в приложение одного из агрегаторов для покупки билетов, то появляется уведомление с текстом «Кажется, у вас включен VPN». После соединение пропадает, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Аналогичные проблемы возникают во время оплаты бронирования на сайтах некоторых авиакомпаний, сообщает «Коммерсант FM»

Раньше доступ был ограничен только к порталу «Госуслуги» и другим правительственным ресурсам, но теперь не открываются даже банки и маркетплейсы. При этом в странах СНГ проблем с доступом к российским ресурсам при подключении через местные сети не наблюдается, говорят собеседники радиостанции.

Жалобы действительно пока поступают только из Турции или например, Таиланда, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Проблема сейчас не носит системный характер. Но интенсивность начала расти. На массовых направления — это Турция, Таиланд, Египет, Вьетнам, — при подключении к Wi-Fi теряется доступ. Пожалуйста, пользуйтесь роумингом, но это уже прямые затраты, которые будут влиять на стоимость отдыха. В борьбе с использованием VPN, доступ к большинству информационных ресурсов, связанных с реализацией и туристических продуктов остается заблокированным. Что можно порекомендовать российским туристам? Иметь российскую СИМ-карту с достаточным объемом трафика, чтобы например, докупить бронирования, поменять билеты. Нам обещали, что Max будет удобно использовать везде, и за границей в том числе, но с 17 апреля национальный мессенджер тоже стал блокировать свою платформу, если у вас определяется VPN. По факту сейчас за границей, кроме обычной мобильной связи, ничего не остается».

С 15 апреля владельцы российских ресурсов начали ограничивать доступ тем, кто использует VPN. По информации «Коммерсант FM», такое поручение дали в Минцифры, если его не исполнять, сервис может лишиться государственной аккредитации, то есть потерять право на страховые льготы и отсрочку сотрудников от мобилизации. При этом отличить обычный зарубежный трафик от соединения через VPN технически невозможно, поясняют эксперты.

  2. 20.04.2026, 20:55
    Гость: власть гадит народу,который её кормит

    Вспомним! Ввоз продуктов не Запад запретил в РФ,а властные чинуши устроили монополию оборзевшим россиянским олигархам,исключив дешёвый импортный товар - цены моментально выросли в разы.А теперь ушат средний и малый бизнес,заваливая белоруским гуаном из госсектора все прилавки.

  4. 20.04.2026, 19:58
    Гость: -1

    Из за воровства и распила миллиардов дедовыми приближенными, страдает бизнес и тысячи людей, но САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ у меня tele 2 Казахстан, все летает и телеграмм и ютуб, думаю у хохлов тоже. ))) 130 миллиардов уже разворовали и еще просят столько же. Лучше бы на больных детей потратили.

