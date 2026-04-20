Россияне за границей потеряли доступ к банковским сервисам и «Госуслугам»
Туристы в Египте и Турции жалуются на проблемы с доступом к российским ресурсам. Сервисы не открываются при попытке подключиться к ним через Wi-Fi в отеле или местную мобильную сеть. Если зайти в приложение одного из агрегаторов для покупки билетов, то появляется уведомление с текстом «Кажется, у вас включен VPN». После соединение пропадает, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Аналогичные проблемы возникают во время оплаты бронирования на сайтах некоторых авиакомпаний, сообщает «Коммерсант FM».
Раньше доступ был ограничен только к порталу «Госуслуги» и другим правительственным ресурсам, но теперь не открываются даже банки и маркетплейсы. При этом в странах СНГ проблем с доступом к российским ресурсам при подключении через местные сети не наблюдается, говорят собеседники радиостанции.
Жалобы действительно пока поступают только из Турции или например, Таиланда, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:
«Проблема сейчас не носит системный характер. Но интенсивность начала расти. На массовых направления — это Турция, Таиланд, Египет, Вьетнам, — при подключении к Wi-Fi теряется доступ. Пожалуйста, пользуйтесь роумингом, но это уже прямые затраты, которые будут влиять на стоимость отдыха. В борьбе с использованием VPN, доступ к большинству информационных ресурсов, связанных с реализацией и туристических продуктов остается заблокированным. Что можно порекомендовать российским туристам? Иметь российскую СИМ-карту с достаточным объемом трафика, чтобы например, докупить бронирования, поменять билеты. Нам обещали, что Max будет удобно использовать везде, и за границей в том числе, но с 17 апреля национальный мессенджер тоже стал блокировать свою платформу, если у вас определяется VPN. По факту сейчас за границей, кроме обычной мобильной связи, ничего не остается».
С 15 апреля владельцы российских ресурсов начали ограничивать доступ тем, кто использует VPN. По информации «Коммерсант FM», такое поручение дали в Минцифры, если его не исполнять, сервис может лишиться государственной аккредитации, то есть потерять право на страховые льготы и отсрочку сотрудников от мобилизации. При этом отличить обычный зарубежный трафик от соединения через VPN технически невозможно, поясняют эксперты.
