Президент Израиля не помиловал Беньямина Нетаньяху по делу о коррупции

Президент Израиля Ицхак Герцог решил пока не принимать решение о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, пишут "Ведомости" со ссылклой на The New York Times. Вместо этого он рассматривает возможность выступить посредником в переговорах о сделке со следствием.

По данным источников издания, Герцог считает, что ситуация не сводится к выбору "помиловать или отказать", и предпочитает искать компромиссное решение через диалог.

Нетаньяху, которому 76 лет, уже почти шесть лет проходит по делу о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отвергает обвинения, называя их политически мотивированными, и получает поддержку со стороны Дональда Трампа, который ранее призывал к его помилованию.

В ноябре 2025 года премьер подал ходатайство о превентивном помиловании, заявив, что это позволит снизить напряженность в обществе и сосредоточиться на управлении страной. Однако юристы указывают, что президент вправе помиловать только уже осужденных, а подобный шаг может противоречить принципу равенства перед законом. В Минюсте Израиля также отмечали, что для помилования необходимы признание вины и отставка.

  1. 26.04.2026, 22:22
    Гость: Зануда

    Так он жив? А иранские медиа, радостно цитируемые российскими, находящимися на госфинансировании, сообщали, что КСИР его уже давно загасил? А показывают некие старые съемки или продукцию ИИ то с шестью пальцами, то с тремя ушами?

]]>
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

