Трамп связал стрельбу с отсутствием в Белом доме секретного бального зала

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее «прошлой ночью», написал в Truth Social, что этого не случилось бы, если бы в Белом доме был секретный бальный зал.

«То, что произошло прошлой ночью, — это именно та причина, по которой наша великая армия, секретная служба, правоохранительные органы и, по разным причинам, каждый президент за последние 150 лет ТРЕБОВАЛИ построить большой, безопасный и защищенный бальный зал НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОГО ДОМА. Это событие никогда бы не произошло cо сверхсекретным бальном залом, который в настоящее время строится в Белом доме», — цитирует Трампа РБК.

По его словам, этот зал оснащен «всеми возможными системами безопасности высочайшего уровня» и находится в самом охраняемом здании мира — Белом доме.

В 2025 году Трамп начал реконструкцию Восточного крыла Белого дома, чтобы построить новый бальный зал стоимостью $400 млн. В октябре крыло снесли. Строительство, как утверждал американский лидер, финансируется частными донорами. В конце марта этого года суд постановил приостановить строительство зала из-за иска Национального фонда сохранения исторического наследия. Однако на прошлой неделе апелляционный суд разрешил продолжить стройку.