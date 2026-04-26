Трамп связал стрельбу с отсутствием в Белом доме секретного бального зала

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее «прошлой ночью», написал в Truth Social, что этого не случилось бы, если бы в Белом доме был секретный бальный зал.

«То, что произошло прошлой ночью, — это именно та причина, по которой наша великая армия, секретная служба, правоохранительные органы и, по разным причинам, каждый президент за последние 150 лет ТРЕБОВАЛИ построить большой, безопасный и защищенный бальный зал НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОГО ДОМА. Это событие никогда бы не произошло cо сверхсекретным бальном залом, который в настоящее время строится в Белом доме», — цитирует Трампа РБК.

По его словам, этот зал оснащен «всеми возможными системами безопасности высочайшего уровня» и находится в самом охраняемом здании мира — Белом доме.

В 2025 году Трамп начал реконструкцию Восточного крыла Белого дома, чтобы построить новый бальный зал стоимостью $400 млн. В октябре крыло снесли. Строительство, как утверждал американский лидер, финансируется частными донорами. В конце марта этого года суд постановил приостановить строительство зала из-за иска Национального фонда сохранения исторического наследия. Однако на прошлой неделе апелляционный суд разрешил продолжить стройку.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.04.2026, 19:14
    Гость: НичОси, стрелляли прям в самом Белом Доме?

    Вот это демократия как демократия, такая плохая охрана. Любой может туда зайти, получается?

© KM.RU, Алексей Белкин
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации