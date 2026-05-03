Иран передал США план мира из 14 пунктов

12:58 3.05.2026

Власти Ирана в ответ на предложения США по урегулированию войны представили свой план, состоящий из 14 пунктов. Об этом сообщает Tasnim.

«Иран через пакистанского посредника предоставил ответ на предложение США из девяти пунктов, сосредоточенный на теме окончание войны», — цитирует публикацию агентства Газета.RU.

Агентство Fars добавляет, что документ представляет собой «четкую дорожную карту» по полному окончанию конфликта. А иранский телеканал Press TV приводит, как утверждается, ключевые пункты предложения Тегерана (10 из 14), отметив, что Иран ожидает реакцию США:

— Решение всех вопросов в течение 30 дней и полное прекращение войны, вместо предложенного Вашингтоном двухмесячного прекращения огня;

— Создание канала коммуникации при посредничестве Пакистана;

— Получение гарантий об отсутствии будущей военной агрессии;

— Вывод американских войск из прилегающих к Ирану районов;

— Прекращение морской блокады;

— Разморозка заблокированных иранских активов;

— Выплата репараций Ирану;

— Снятие с Тегерана санкций;

— Прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане;

— Создание нового механизма прохождения судов через Ормузский пролив.

По информациигазеты The Wall Street Journal, Иран также уведомил Штаты о готовности возобновить переговоры в Пакистане уже с 4 мая.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что вскоре ознакомится с иранским планом.

«Но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет», — добавил американский лидер.