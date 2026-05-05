Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив
Иран внедрил новый механизм транзита судов через Ормузский пролив.
"Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской Администрации Персидского залива (PGSA) с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствие с требованиями и получают разрешение на проход", — цитирует новую инструкцию РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.
Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями.
В воскресенье президент Дональд Трамп заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузском проливе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Свобода". По данным Axios, американский флот будет находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай атак со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Штаты тоже хотят регулировать движение судов через пролив. Но после захвата наших танкеров любые их вопли о свободе судоходства - полное лицемерие. Они защищают свободу исключительно СВОЕГО судоходства и любая страна в мире имеет полное право его ограничивать в меру своих сил и потребностей.
Например, мы могли бы останавливать все суда, идущие в Одессу и топить неподчинившиеся.
...демократия в полный рост...