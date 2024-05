Новое правительство России едет в Китай разбираться с платежами

22:15 15.05.2024

На 16 и 17 мая намечен визит президента РФ Владимира Путина в Китай. В Кремле подчеркивают: стороны готовятся обсуждать в том числе и экономические вопросы. Вашингтон опять пригрозил Пекину вторичными санкциями за помощь Москве

По мнению экспертов, для российской стороны приоритетным станет решение проблемы денежных переводов через китайские банки. Неудивительно, что вместе с новым составом правительства РФ в Китай отправляется и руководство российского Центробанка.

Перед визитом российской делегации в Китай американские чиновники в очередной раз предупредили Пекин о риске вторичных санкций. «США более 100 раз вводили санкции против китайских компаний за поддержку российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и продолжат это делать, если КНР не прекратит помогать России», – заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ближайший четверг президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут важную неформальную встречу. В расширенном формате встреч планируется участие большой группы правительственных чиновников. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в переговорах примут участие утвержденные кандидаты на должности первого вице-премьера Денис Мантуров, зампредседателя правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Помимо вице-премьеров участие примут и министры: глава МИД Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минприроды Александр Козлов. Кроме них анонсированы также замглавы президентской администрации Максим Орешкин, глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, главы Росатома и РЖД Алексей Лихачев и Олег Белозеров, а также посол России в КНР Игорь Моргулов.

Сопровождать правительственную делегацию РФ будут и представители российского бизнеса: бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, предприниматель Олег Дерипаска, а также руководители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ВТБ, НОВАТЭК, ВЭБ, Роснано, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России».

«В ходе переговоров планируется обсудить общее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях, рассмотреть актуальные глобальные, региональные проблемы», – пояснил Ушаков. При этом, отметил он, «приоритетом будет торгово-экономическое взаимодействие».

Ушаков также уточнил, что по завершении переговоров состоится церемония подписания совместных документов. «В их числе главное – совместное заявление России и Китая, которое подпишут президент и председатель «об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», – рассказал он. В 30-страничном документе будет отмечен особый характер отношений двух стран, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, сообщил Ушаков.

В преддверии визита в Китай Владимир Путин дал интервью китайскому госагентству «Синьхуа», в котором отметил «беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между Москвой и Пекином». «Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента РФ», – пояснил Путин.

Глава российского государства указал, что отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться. По словам российского лидера, РФ и Китай давно сделали выбор в пользу развития равноправных и взаимовыгодных экономических отношений и демонстрируют успехи в своем торговом взаимодействии.

«Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям. За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 млрд долл., то в прошлом году достиг уже 227,8 млрд долл. При этом более чем на 90% расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах», – рассказал он «Синьхуа». Двусторонняя российско-китайская торговля составляет на сегодня порядка 20 трлн руб., или почти 1,6 трлн юаней. «Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнера, а Россия в 2023 году поднялась сразу на четвертое место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР», – уточнил Путин.

Кроме того, по словам российского лидера, системно и последовательно развиваем стратегическое сотрудничество в энергетике, где ведется работа над новыми масштабными проектами. «Хорошая динамика наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР, реализуются инициативы в инвестиционной и производственной сферах, устойчиво функционируют и набирают мощь транспортно-логистические коридоры между нашими странами», – продолжил российский президент, подчеркивая, что такие результаты на фоне глобальной турбулентности и экономических неурядиц на Западе подтверждают стратегически правильный курс двух стран.

Говоря о дальнейших планах развития сотрудничества РФ и КНР, Владимир Путин отметил необходимость налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса, мирного атома и искусственного интеллекта. «Будем продолжать работать и над обеспечением для этого благоприятных правовых и организационных условий, над развитием транспортной и финансовой инфраструктуры», – рассказал глава государства.

Эксперты, оценивая перспективы визита главы государства РФ в Пекин, полагают, что главной темой станут экономические отношения двух стран. «Лидеры двух стран планируют сверить часы по текущему состоянию двусторонних экономических отношений, где с момента их последней встречи в октябре произошло много существенных изменений. Так, 2023 год оказался в целом очень успешным для российско-китайского экономического сотрудничества: двусторонний товарооборот достиг исторического рекорда в 240 млрд долл. Однако западное экономическое и политическое давление на Пекин в последние полгода постоянно усиливалось. Неудивительно, что китайский частный сектор все больше беспокоится по поводу вероятного негативного влияния, которое вторичные санкции могут оказать на перспективы его работы на внешних рынках. После того как в декабре 2023 года Евросоюз ввел 12-й пакет ограничительных мер против Москвы, ряд ведущих банков Китая стали неохотно принимать долларовые платежи из России», – напоминает научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, добавляя, что это уже негативно повлияло на динамику двусторонней торговли, которая после демонстрации длительного устойчивого роста в течение последних двух лет в марте 2024 года зафиксировала сокращение на 2%.

«При этом, китайский экспорт в Россию сократился в марте на 14% в годовом исчислении (с 8,9 млрд до 7,6 млрд долл.), в то время как российский экспорт в Китай продолжил расти и достиг 12 млрд. Итоги торговли в апреле оказались также неоднозначными: китайский экспорт в Россию частично отыграл мартовские потери, увеличившись до 8,3 млрд долл., но китайский импорт из России снизился до 11,4 млрд долл.», – рассказывает эксперт.

Данные главного таможенного управления КНР действительно свидетельствуют о замедлении взаимной торговли в 2024 году. Так, товарооборот Китая и России за январь–март 2024 года вырос на 5,2% в годовом выражении и составил 56,68 млрд долл. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 24,4 млрд долл., что на 2,6% больше, чем годом ранее. Поставки из РФ в КНР выросли на 7,3%, составив 32,2 млрд.

За январь–апрель 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 4,7% и достиг 76,58 млрд долл. За указанный период экспорт Китая в Россию сократился почти на 2%, составив 32,73 млрд долл. Россия экспортировала в Китай товаров на сумму в 43,85 млрд долл., что на 10,2% больше, чем годом ранее.

За первые два месяца этого года общий товарооборот рос на 9,3%, в том числе импорт из Китая – на 12,5%, обращают внимание в Российско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей.

«Однозначно будет обсуждаться проблема платежей. Как мы знаем, некоторые коммерческие банки Китая опасаются работать с Россией, но достаточно много китайских компаний, заинтересованных в торговле с нашей страной, а имеющихся возможностей на всех не хватает», – уверен председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Экономических тем у Китая и России много, но приоритетные – организация временной и долгосрочной систем финансовых расчетов, проведение торговых операций в сфере энергетики, выстраивание транспортной логистики, возможные «своповые» решения. Именно для этого и направляется столь широкий круг ключевых лиц – необходимо быстро определить и, главное, запустить реализацию множества проектов в разных отраслях, поскольку при общем понятном тренде практическая часть и опасения бизнеса на местах могут сильно тормозить движение», – говорит руководитель управления аналитических исследований «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

Напомним, с декабря прошлого года ряд банков КНР, опасаясь вторичных санкций, перестали проводить любые платежи в долларах с контрагентами из РФ, так как эти операции легко отслеживаются в США. Позднее ограничили транзакции и в китайской валюте. Сообщалось о том, что перестали принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Позже к ним присоединились Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций. Кроме них возвращать платежи из РФ стали China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank и ряд других структур. А такие банки с международным участием, как местные филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank, перестали проводить операции с клиентами из России еще в 2022 году.

И ситуация пока не улучшается. По оценкам бизнес-сообщества, возвращается порядка 80% транзакций. Агентство Reuters в апреле сообщало, что до половины платежей России в Китай в настоящее время осуществляется с помощью посредников из дружественных РФ стран из-за того, что китайские банки существенно ограничили свои операции с компаниями из России из-за угрозы вторичных санкций США. Все это приводит к длительным задержкам с проведением платежей и отгрузкой товаров и вынуждает бизнес обращаться к посредникам, несмотря на высокие комиссии и риск конфискации груза в третьих странах.

Эксперты считают, что и у РФ и Китая полно и других тем для обсуждения. «Думаю, что на повестке будет целый ряд актуальных вопросов из сферы экономики. Во-первых, ожидается решения по газопроводу «Сила Сибири – 2» - ранее сообщалось о том, что в апреле-мае будут достигнуты договоренности по техническим параметрам будущего газопровода», - не исключает Виталий Манкевич.

«Если говорить про ключевые экономические области взаимодействия двух стран, то безусловно, наибольший интерес вызывает дальнейшее развитие энергетики, включая не только экспорт российского газа в Китай, но и строительство необходимой инфраструктуры в области энергетики. Здесь же стоит выделить успешно развивающиеся проекты Росатома по строительству атомных электростанций на территории Китая. Важным аспектом двустороннего взаимодействия являются также вопросы развития логистической инфраструктуры Дальнего Востока, которая во многом должна стать ключевым форпостом российской экономики в текущих реалиях трансформации всей международной экономической системы», - перечисляет доцент РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.

«Лидеры России и Китая, вероятно, сосредоточатся на таких ключевых экономических темах, как торгово-экономическое партнерство, инвестиционное и финансовое сотрудничество, энергетика и развитие инфраструктуры. В приоритете могут оказаться проекты, углубляющие промышленное и технологическое взаимодействие, например, в областях агропромышленного комплекса, информационных технологий и энергетики. Обсуждение может также затронуть проекты, связанные с развитием транспортных коридоров и логистических центров», - считает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.

Автор: Ольга Соловьева