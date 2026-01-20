Ближний Восток: разгром курдов в Сирии был бы невозможен без воли Белого дома

СДС сообщили о «серьезной эскалации» со стороны связанных с Дамаском «вооруженных группировок» в Хасаке и Ракке. Покидающие тюрьмы боевики террористического интернационала могут в очередной раз взорвать регион

После месяцев перестрелок и взаимных обвинений боевики, формально собранные в «новую сирийскую армию», и курдское ополчение на северо-востоке страны (регион Рожава по курдскому определению), известное как «Сирийские демократические силы» (СДС), перешли к интенсивным боям, которые длились все прошлые выходные. Довольно быстро курды были выбиты из Табки с одноимённой плотиной, Ракки, а также были вынуждены покинуть нефтеносные регионы в провинции Дейр-эз-Зор. К вечеру воскресенья было заключено перемирие на условиях Дамаска, но уже ночью бои возобновились снова.

Главнокомандующий СДС Мазлум Абди объявил о полной мобилизации, сказав, что на данный момент их силы были вынуждены отступить, чтобы избежать гражданской войны, но они готовы по-прежнему защищать достижения курдского народа.

Следует добавить, что накануне в Алеппо и прилегающих районах фактически начались зачистки занятых ранее курдских кварталов Ашрафия и Шейх-Макусд. А в Ракку, помимо находящихся там боевиков, по запросу правительства «временного президента Ахмада аш-Шара`а были введены вооруженные силы соседней Турции. При этом Режеп Эрдоган заверил, что будет и дальше поддерживать переходное правительство Сирии, а потому возвращение утраченных СДС обширных территорий, равно как и защита «достижений курдского народа» отныне, мягко говоря, под большим вопросом.

Свою озабоченность о сложившейся ситуации 18 января высказали премьер-министр курдской автономии Ирака Нечирван Барзани, находящийся в заключении Абдулла Оджалан, иракский шиитский лидер Муктада аль-Садр и даже известный американский сенатор-русофоб, внесённый в России в список террористов и экстремистов Линдси Грэм, долгое время поддерживавший (как и Белый дом с Госдепом и Пентагоном) «автономную администрацию» Рожавы.

17 января спецпосланник США по Сирии и посол в Анкаре Том Баррак встретился в Эрбиле с командующим СДС Мазлумом Абди в присутствии главы Курдского автономного региона Ирака Нечирвана Барзани, лидера Демократической партии Курдистана (ДПК), премьер-министра регионального правительства Масрура Барзани, главы Курдского национального совета Мохаммеда Исмаила и др. Судя по отсутствию какой-либо реакции со стороны Вашингтона в деле оказания реальной военной помощи курдам (как это делалось в период правления Башара Асада), США решили как минимум пустить ситуацию на самотек, а то и выставить сирийским курдам ультиматум о «мягкой» капитуляции под эфемерные гарантии Дамаска и Анкары.

Примечательно и молчание Израиля, десятилетиями помогавшего сирийским, иранским и иранским курдам, вплоть до планов обретения с ними непосредственной сухопутной связи посредством т. н. «коридора Давида». Всё это наводит на мысли о том, что бывшие партнёры решили в очередной раз бросить курдов на произвол судьбы.

Предполагаемый "коридор Давида" едва ли теперь уже будет реализован

Нельзя исключать и того, что США с Израилем устранились согласно предварительной договоренности с нынешним главой Сирии Ахмедом аш-Шара`а. В ноябре прошлого года он побывал в Вашингтоне и встречался с Дональдом Трампом. Тогда ключевым вопросом в области региональной безопасности были не курды, а установление дипломатических отношений с Израилем и признание за ним оккупированных Голанских высот. А не так давно в региональной прессе можно было встретить упоминания об израильско-сирийских контактах, в ходе которых наверняка обсуждался и «курдский вопрос».

В результате наступления сирийской армии подконтрольная СДС территория заметно сократилась

Условия Дамаска по принуждению курдов к перемирию предусматривают полный вывод СДС из ключевых провинций, таких как Ракка и Дейр-эз-Зор, а также интеграцию их бойцов на «индивидуальной» основе и после проверки на предмет безопасности в силовые структуры арабской республики. Фактически это означает распыление некогда консолидированной структуры по различным подразделениям и контроль за ними (и это в лучшем случае) со стороны запрещённой в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которую возглавлял нынешний «временный президент» до декабря 2024 г.

С какими-либо мечтами об автономии предстоит распрощаться. Также курды передают центральному правительству в Дамаске контроль над нефтяными и газовыми месторождениями, пограничными переходами и крупными тюрьмами, в которых содержатся подозреваемые в причастности к запрещённому в России [террористическому] «Исламскому государству» (ИГИЛ). На пограничные переходы уже отреагировал соседний Ирак, стянув к границе с Сирией солдат и технику. Помимо федеральных войск на границе были развернуты пешмерга (вооружённые формирования КРГ).

Вдоль границы Ирака расположены три линии безопасности: первая линия – командование пограничной охраны, вторая – армия, а третья – Силы народной мобилизации. Граница Ирака (включая Курдский автономный район на севере страны) с Сирией составляет 618 километров и уже давно является ключевой проблемой в борьбе с боевиками террористического «халифата», не испытывающими особых проблем с её пересечением.

Судя по некоторыми видеороликам, в ближайшее время боевиков станет ещё больше, потому что двери тюрем на занятых людьми аш-Шара`а территориях раскрыты настежь. 19 января СДС сообщили о «серьезной эскалации» со стороны связанных с Дамаском «вооруженных группировок» в Хасаке и Ракке, в том числе вблизи двух тюрем, в которых содержатся тысячи боевиков ИГИЛ. Позже они сообщили о потере контроля над одной из двух тюрем – аш-Шаддади. Можно предположить, что террористы оттуда прямиком отправятся в ряды министерства обороны и других силовых структур нынешней Сирии.

Отдельную проблему представляет крупный лагерь «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии, где также содержатся бывшие боевики «халифата» и члены их семей. На фоне растущих опасений в области безопасности в Багдаде заявили о том, что они готовятся к репатриации оставшихся иракских семей. Сейчас их количество менее сотни, хотя ранее в Сирии в рядах ИГИЛ было более двадцати тысяч человек из Ирака. Этот лагерь имеет репутацию потенциального рассадника экстремизма, а помимо иракцев и сирийцев, в нем также остаются тысячи людей из других стран, присоединившихся в своё время к ИГИЛ или проживавших под его властью. Не замечая этой опасности, американцы давят на Багдад, требуя незамедлительно решить важные для себя вопросы, включая разоружение шиитских и «проиранских» группировок на территории страны.

Таким образом, мы видим ряд взаимосвязанных факторов, способных привести к новым проблемам и актуализации существующих, среди которых наиболее опасной для региона и мира в целом является терроризм. Кажется, Запад плохо понимал это, когда наделил легитимностью вышеупомянутую группировку ХТШ (переименованный сирийский филиал запрещённой в России «аль-Каиды»), а позже признали в качестве легитимного главы государства её предводителя Ахмеда аш-Шара`а.