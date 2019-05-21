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МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

09:00 21.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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МВД раскрыло группу лжеврачей, на счету которы более 11 тысяч  обманутых человек общей суммой на миллиард рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, в нескольких регионах мошенники создали сеть "медицинских" клиник. Сотрудники call-центров убеждали граждан пройти обследование.

Когда пациент приходил на прием, работники учреждения, у которых не было медицинского образования, убеждали, что он болен и необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. Для его оплаты потерпевших уговаривали брать кредиты на крупные суммы.

По делу о мошенничестве возбуждено уголовное дело. Уже задержаны 25 человек. В МВД установили, что руководил сетью ранее судимый иностранец.

Кроме того, в жилых помещениях и офисах в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях пошли обыски. Сотрудники ведомства изъяли деньги, технику, электронные носители информации и бухгалтерские документы.

Темы: Происшествия, Здоровье, МВД России
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Комментарии читателей
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21.05.2019, 13:22
Гость: Лжестрана

ОЙ, да возьмите хоть лжеминистров, Лжегубернаторов, лжеполитиков, лжеэкономистов, - страна полная лже!
21.05.2019, 12:59
Гость: bvv

Видимо это результат работы "невидимой руки рынка"
21.05.2019, 11:37
Гость: LexaP

И всё-таки, чем лжеврачи без образования отличаются от лжеврачей с образованием?
Почему одних судят и сажают, а других нет?
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