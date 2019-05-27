«Непрозрачные» закупки и сомнительная еда школьников - головная боль кировских чиновников

19:39

Фальсификат, сомнительные закупки и текучка кадров - в городской Думе Кирова озвучили проблемы школьного и детсадовского питания

Фото с сайта s12.stc.all.kpcdn.net

На заседании в городской Думе кировские чиновники говорили о многочисленных проблемах детского социального питания. Среди них были упомянуты и текучка кадров среди работников пищеблоков из-за маленькой зарплаты, и невкусная еда, на которую неоднократно жаловались и дети, и родители.

Но основной проблемой остается поступление в школы недоброкачественного товара и «непрозрачные» закупки продуктов питания. Дело в том, что закупки на электронном аукционе не дают возможность распознать фальсификат, который в 2018 году стал поступать намного чаще.

На заседании член районного общественного совета Татьяна Белоусова озвучила, что многие родители за последний год стали чаще жаловаться на неудовлетворительное качество питания их детей в образовательных учреждениях и напрямую связывают это с крайней недобросовестностью поставщиков продуктов питания и услуг.

Кстати, стоит отметить, что отвечающий за еду кировский комбинат продовольствия и социального питания, который обслуживает 63 образовательных организации, не имеет своей лаборатории для проверки питания. Поэтому блюда там проверяются, как говорится, «на глазок», то есть если плохо не пахнут, то и ладно. Но о какой тогда безопасности питания можно говорить?

На заседании также вспомнили ситуацию в соседнем регионе, когда картельный сговор с поставщиками довел ситуацию с питанием до того, что дети стали находить в еде червей! Напомним, в ходе проверок УФАС выяснил, что договора нижегородский Единый центр муниципального заказа заключал только с определенными компаниями, которые соглашались с предложенными им условиями работы. А вот качество поставляемого питания ЕЦМЗ совершенно не волновало, главное, чтобы цена контракта превышала 100 тысяч рублей и представители компаний-партнеров ежемесячно выплачивали денежные «вознаграждения», пропорциональные сумме поставки.

