]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Количество срывов госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось вдвое

09:46 7.08.2019
Медицинские препараты © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер. В первой половине 2019 года количество несостоявшихся тендеров на госзакупки жизненно важных лекарств увеличилось с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пишет "Коммерсант". Суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52% (с 26 млрд до 39,7 млрд руб.), из-за отсутствия заявок не состоялось 55,6 тыс. тендеров, 2,8 тыс. было отменено в результате отказа от размещения заказа, 2,1 тыс. не состоялось из-за недопуска всех участников.

Главной причиной этого стала новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках.

Так, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк уверен, что компании избегают участия в госзакупках из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта, которую устанавливает госзаказчик. Минздрав принял новую методику формирования цены, пытаясь выровнять закупочные цены по всей стране. Но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.

Темы: Фармацевтика в России, Министерство здравоохранения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.08.2019, 19:19
Гость: Страдают больные люди.

И кто за это безобразие из чиновников-новаторов ответил? Кто лишился должностей? Кто получил прокурорское предупреждение?
07.08.2019, 14:16
Гость: зато законно

так все же в соответствии с законом, а это главное, а там пусть хоть все вымрут.
07.08.2019, 14:14
Гость: да не

да не, государство то как раз процветает и богатее, это только страна разрушена.
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.