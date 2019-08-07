Количество срывов госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось вдвое

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Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер. В первой половине 2019 года количество несостоявшихся тендеров на госзакупки жизненно важных лекарств увеличилось с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пишет "Коммерсант". Суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52% (с 26 млрд до 39,7 млрд руб.), из-за отсутствия заявок не состоялось 55,6 тыс. тендеров, 2,8 тыс. было отменено в результате отказа от размещения заказа, 2,1 тыс. не состоялось из-за недопуска всех участников.

Главной причиной этого стала новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках.

Так, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк уверен, что компании избегают участия в госзакупках из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта, которую устанавливает госзаказчик. Минздрав принял новую методику формирования цены, пытаясь выровнять закупочные цены по всей стране. Но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.