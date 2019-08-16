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Москвичку задержали на почте за покупку лекарства для больного ребенка

10:20 16.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве на почте задержали женщину, заказавшую лекарство для ребенка, больного эпилепсией. Об инциденте написала на своей странице в Facebook директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

По ее словам, врач назначил больному ребенку фризиум — препарат, входящий в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Женщина заказала лекарство в интернете, и при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС.

После пятичасового допроса препарат конфисковали. В доме у матери провели обыск и изъяли системный блок компьютера. Возбуждено уголовное дело, сообщила Мониава.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе", — написала она.

Месяцем ранее в столице произошел аналогичный инцидент. Мать пациента детского хосписа задержали в отделении почты, когда она получала посылку с фризиумом. В итоге, однако, уголовное дело в отношении женщины возбуждать не стали.

В Минздраве, комментируя ситуацию, рассказали, что препарат можно ввозить в страну при наличии подтверждающих медицинских документов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.

В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обещает разобраться с произошедшим, пишет "Интерфакс". "Завтра совет будет решать, что делать с этим делом", - заявил он.

Он напомнил, что после прошлого случая задержания матери на почте Минздрав обещал пересмотреть правила использования незарегистрированных препаратов, но пока ни о каких изменениях ему не известно.

Темы: Борьба за права человека в России, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 16:41
Гость: Alexander der Große

Несмотря на моё негативное отношение к наркополиции, тут и цыгане, и точки распространения, много всего... Я считаю, что они правильно изъяли лекарство. Они имеют список сильнодействующих препаратов и поступили по своим, возможно тупым, инструкциям.
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Совсем другое дело министерство здравоохранения. Если бы они внесли данные лекарства в список разрешенных, их можно было бы приобрести в обыкновенной аптеке. Судя по тому, что на лечение детей собираем деньги по SMS, они вообще мышей не ловят.
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Почему для лечения или операции нужно ездить за границу? В России мало хирургов? Не хватает нужной аппаратуры или возможностей для реабилитации? Скорее всего действует древний принцип: "Рука руку моет".
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Где бесплатные лекарства для хроников? Ах аптекам не выгодно ими заниматься. Так кто мешает создать сеть специальных распространителей непосредственно от министерства? Получается это невыгодно не для аптек, а для государства.
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Кто знает, возможно это политика государства для борьбы с болезнями и оздоровления "Дарагих рассиян"?
16.08.2019, 12:32
Гость: Ray Bloom

Жителям России не позволено лечиться, они все должны сдохнуть.
16.08.2019, 10:47
Гость: ма

Лекарства за границей только. Такие бестолковые законы
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