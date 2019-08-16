Москвичку задержали на почте за покупку лекарства для больного ребенка

10:20

В Москве на почте задержали женщину, заказавшую лекарство для ребенка, больного эпилепсией. Об инциденте написала на своей странице в Facebook директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

По ее словам, врач назначил больному ребенку фризиум — препарат, входящий в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Женщина заказала лекарство в интернете, и при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС.

После пятичасового допроса препарат конфисковали. В доме у матери провели обыск и изъяли системный блок компьютера. Возбуждено уголовное дело, сообщила Мониава.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе", — написала она.

Месяцем ранее в столице произошел аналогичный инцидент. Мать пациента детского хосписа задержали в отделении почты, когда она получала посылку с фризиумом. В итоге, однако, уголовное дело в отношении женщины возбуждать не стали.

В Минздраве, комментируя ситуацию, рассказали, что препарат можно ввозить в страну при наличии подтверждающих медицинских документов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.

В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обещает разобраться с произошедшим, пишет "Интерфакс". "Завтра совет будет решать, что делать с этим делом", - заявил он.

Он напомнил, что после прошлого случая задержания матери на почте Минздрав обещал пересмотреть правила использования незарегистрированных препаратов, но пока ни о каких изменениях ему не известно.