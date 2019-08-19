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Минздрав предложил организовывать физкультурные перерывы для сотрудников

17:18 19.08.2019
© KM.RU, Артем Чернов
© KM.RU, Артем Чернов
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Министерство здравоохранения России предложил работодателям устраивать перерывы для занятий физеультурой для сотрудников компаний как минимум один раз в день, чтобы снизить стресс и напряжение. 

«Цель: снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня», — приводят «Известия» цитату из программы «Укрепление здоровья работающих», разработанной специалистами ведомства.

Эксперты министерства подчеркнули, что для организации соответствующих перерывов необходимо разработать комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности. 

Ранее Минздрав выступил с инициативами вводить штрафы за курение на работе и проверять  сотрудников на употребление алкоголя для выявления работников компаний, злоупотребляющих спиртными напитками, и предотвращения несчастных случаев на производстве. 

Темы: Пропаганда здорового образа жизни, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 23:06
Гость: Сердечник

а жизнь что не война? кому охота болеть из-за слабости и глупости?
19.08.2019, 21:14
Гость: Сердечник

вот минздрав пусть и покажет как надо, а то любят всех гонять кроме себя
19.08.2019, 20:22
Гость: Опоздал Минздрав.

ФНПР им. тов. Шмакова уже предложили целый день физкультурным сделать.
Все комментарии (12)
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