Минздрав предложил организовывать физкультурные перерывы для сотрудников

17:18

Министерство здравоохранения России предложил работодателям устраивать перерывы для занятий физеультурой для сотрудников компаний как минимум один раз в день, чтобы снизить стресс и напряжение.

«Цель: снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня», — приводят «Известия» цитату из программы «Укрепление здоровья работающих», разработанной специалистами ведомства.

Эксперты министерства подчеркнули, что для организации соответствующих перерывов необходимо разработать комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности.

Ранее Минздрав выступил с инициативами вводить штрафы за курение на работе и проверять сотрудников на употребление алкоголя для выявления работников компаний, злоупотребляющих спиртными напитками, и предотвращения несчастных случаев на производстве.