Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения

12:27

Российский лидер Владимир Путин заявил, что без модернизации первичного звена здравоохранения число инфарктов и инсультов не уменьшится, пишет RT.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал — вот в чём проблема», — цитирует его слова издание.

Как указал Путин, нужно принять дополнительные меры, чтобы укрепить первичное звено здравоохранения.

Он попросил Минздрав и правительство проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене.

Президент поручил кабмину к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.

Как передавал InKazan.ru, в мае в Государственной думе прошло заседание, на котором обсудили первые результаты реализации национального проекта «Здравоохранение».