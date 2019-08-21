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Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения

12:27 21.08.2019
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что без модернизации первичного звена здравоохранения число инфарктов и инсультов не уменьшится, пишет RT.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал — вот в чём проблема», —  цитирует его слова издание.

Как указал Путин, нужно принять дополнительные меры, чтобы укрепить первичное звено здравоохранения.

Он попросил Минздрав и правительство проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене.

Президент поручил кабмину к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.

Как передавал InKazan.ru, в мае в Государственной думе прошло заседание, на котором обсудили первые результаты реализации национального проекта «Здравоохранение».  

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.08.2019, 20:22
Гость: эх ма.

в провинции это не провал, а развал.
21.08.2019, 18:22
Гость: Цитата

…Нельзя сажать на посты губернаторов адвокатов, академических юристов и прочих говорунов. Надо искать людей знающих, опытных и, главное, честных, а не болтливых воров…
Из выступления генерала Деникина на совещании в ставке по вопросу о внутренней политике, 1919 г.
21.08.2019, 18:14
Гость: Дед

как при провале в первичном звене Скворцова радостно рапортует об увеличении продолжительности жизни. про каког человека она говорит? про Вову?
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