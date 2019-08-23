Россиян предупредили о смертельных эпидемиях тропических болезней

08:37

В России могут вспыхнуть очаги заболеваемости смертельными тропическими инфекциями, пишет газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов.

Эксперты рассказали изданию, что переносчики данных заболеваний начали распространяться вдоль Черноморского побережья и в Крыму. В последствии они могут переселиться в центральную часть страны.

Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.

Сейчас, по словам ученых, на черноморском побережье распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок. Они считают, что насекомые мигрируют на север из-за глобально потепления.

"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", — заявили эпидемиологи изданию.

Ученые рассказали, что укус комаров этих двух видов могут привести, в частности, к лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадке. Причем, как подчеркивают врачи, все эти болезни смертельно опасны, и для них характерно быстрое распространение.

Помимо этого, оба вида комаров могут переносить личинок нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.