Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников

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В шоколадных шариках для сухого завтрака нескольких марок обнаружили токсин, сообщается на сайте Роскачества по результатам проведенной проверки.

Согласно сообщению, нарушения найдены в продукции пяти торговых марок — «ВкусВилл», Nesquik, «Дансония», «Лента» и «О’Кей». Там обнаружили превышение уровня охратоксина А, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья человека.

"В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин - охратоксин А", - говорится в сообщении.

Данное органическое соединение токсично и является потенциальным канцерогеном. В частности, охратоксин А негативно влияет на почки, вызывает атрофию канальцев и интерстициальный фиброз.

По мнению специалистов, охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов.

Требованиям качества и безопасности соответствовали продукты торговых марок Globus и Schar. В проверенных сухих завтраках не нашли ГМО, пестициды, тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы трансизомеров жирных кислот, красители и консерванты.

По итогам исследования оказалось, что в маркировке 9 их 18 исследованных торговых марок эксперты зафиксировали несоответствие указанной на упаковке пищевой ценности. В шоколадных шариках двух торговых марок были выявлены несовпадения в энергетической ценности, массовой доли белка и жира, у шести торговых марок была указана неверная массовая доля белка и жира, у одной торговой марки не совпал фактический показатель по массовой доли жира.

В начале сентября эксперты Роскачества составили правильный завтрак для школьника. В него вошли злаковые, яйца и молочные продукты. Специалисты указали, что сухие завтраки, например хлопья, ребенку следует позволять не чаще 1-2 раз в неделю. Они уточнили, что, в частности, в шоколадных шариках содержится большое количество сахара, что может способствовать развитию диабета.