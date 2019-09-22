Может ли повлиять диета и избыточный вес на развитие рака?

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Рак – это группа сложных заболеваний, которые могут иметь множество причин, от генетических факторов до воздействия токсинов

Диета человека может также может повлиять на развитие раковых заболеваний.

Исследователи утверждают, что примерно 20% всех случаев рака связаны с избыточным весом, отсутствием физической активности, плохим питанием или излишним употреблением спиртного.

Продукты, которые могут повысить риск развития онкологии

Исследования, которые были проведены до настоящего времени, показали, что трудно найти прямую связь между диетой и риском развития онкологии.

Также эти эксперименты не доказали, что существует определенная связь между диетой и тем, может ли она увеличить или уменьшить вероятность заболеть раком.

Может быть сложно найти прямую связь между риском рака и определенными продуктами, потому что люди едят широкий разную еду и блюда, и готовят их различными способами.

Однако некоторые данные показали, что употребление определенных продуктов может изменить риск развития рака.

Обработанные пищевые продукты

Исследование, проведенное в 2018 году, в котором приняли участие более 100 000 человек, показало, что существует связь между употреблением в пищу ультра-обработанных продуктов и значительным увеличением - более чем на 10% - риска развития некоторых видов рака.

Авторы рассмотрели потребление обработанных продуктов, в том числе:

• упакованный хлеб и булочки;

• упакованные сладкие или соленые закуски;

• газированные напитки;

• сладкие напитки;

• обработанные мясные продукты, такие как упакованные фрикадельки или хот-доги;

• супы быстрого приготовления;

• пищевые продукты, сделанные в основном из сахара, масел и жиров;

• пищевые продукты с гидрогенизированными маслами, модифицированными крахмалами и белковыми изолятами.

Красное мясо и переработанные мясные продукты

Некоторые виды мяса могут увеличить риск заболеть раком. Авторы мета-анализа нескольких исследований предположили, что регулярное употребление в пищу переработанного мяса может вызвать более высокий риск развития опухолей мочевого пузыря. Авторы не нашли связи между потреблением необработанного красного мяса и раком мочевого пузыря.

По данным Американского института исследований рака, регулярное употребление в пищу любого количества такого мяса увеличивает риск возникновения опухолей желудка и кишечника.

Какие виды обработанного мяса опасно есть:

• нарезанная индейка;

• Болонья;

• бекон;

• ветчина;

• хот-доги;

• другие мясные деликатесы.

Употребление более 18 унций или 3 порций красного мяса в неделю повышает вероятность возникновения опухолей толстой кишки или прямой кишки.

Алкоголь

Существуют убедительные доказательства того, что употребление алкоголя может увеличить риск заболевания раком человека в определенных областях тела.

При большом потреблении алкоголя возрастает риск возникновения опухолей:

• ротовой полости;

• глотки (горла);

• гортани (голосовых связок);

• печени;

• пищевода;

• груди;

• колоректального рака.

Хотя эксперты не знают точно, почему алкоголь увеличивает риск развития рака, это может быть связано с химическими веществами в алкоголе, которые повреждают ДНК или ослабляют способность организма обрабатывать и поглощать питательные вещества.

Американский институт исследования рака (AICR) утверждает, что употребление алкоголя может быть еще более вредным, если человек также курит сигареты. Они рекомендуют вообще не пить или употреблять не более двух напитков в день для мужчин и один напиток в день для женщин.

Влияет ли лишний вес на риск появления рака?

Здоровая масса тела может снизить вероятность возникновения некоторых типов злокачественных заболеваний. По данным Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек, более двух третей взрослого населения США страдают от избыточного веса или ожирения.

Лишняя масса тела или ожирение существенно повышают риск возникновения проблем со здоровьем, таких как диабет 2 типа и заболевания сердца, а также может увеличить риск развития некоторых типов онкологии.

Эксперты считают, что избыточный вес может вызывать некоторые виды рака по таким причинам:

• Избыточный вес может повысить уровень инсулина и фактор роста инсулина-1.

• Ожирение может привести к хроническому воспалению в организме.

• Увеличение количества жира в организме повышает уровень эстрогена в клетках.

• Жировые клетки могут изменить процессы организма, которые связаны с ростом рака.

У людей с лишним весом могут возникать такие виды рака:

• груди;

• желчного пузыря;

• колоректальный рак;

• пищевода;

• поджелудочной железы;

• почки;

• простаты;

• шейка матки;

• эндометриальный рак;

• яичников.

Полезные продукты для предотвращения рака

Сильнейшим доказательством профилактики рака является диета, богатая фруктами и овощами. Хотя эксперты, проводящие лечение рака в Израиле или других странах, не знают точных причин этого эффекта, они предполагают, что фитонутриенты, содержащиеся в этих растительных продуктах, могут помочь в таких случаях:

• изменить уровень гормонов, таких как эстрогены, которые могут привести к определенным видам рака;

• замедлить роста раковых клеток;

• предотвратить воспаления, которое может привести к раку и другим заболеваниям;

• избежать повреждения от окислителей, которые изменяют ДНК организма.

Изменения в питании не могут предотвратить все виды рака, но употребление большого количества богатых питательными веществами фруктов и овощей может помочь предотвратить некоторые виды рака.

Врачи рекомендуют есть такие продукты:

яблоки;

яблоки; • бобы и горох;

• ежевика;

• черника;

• морковь;

• вишня;

• перец чили;

• кофе;

• клюква;

• темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста;

• семена льна, молотые, а не целые семена для лучшего усвоения;

• чеснок;

• грейпфрут;

• виноград;

• малина;

• чай;

• грецкие орехи;

• цельные зерна, такие как коричневый рис, овсянка, ячмень, просо и хлеб;

Многие из продуктов в этом списке богаты клетчаткой. Клетчатка необходима для здорового пищеварения и может помочь снизить риск рака толстой кишки.