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В России выросло количество зависимых от синтетических наркотиков

14:37 24.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России увеличилось число зависимых от синтетических наркотических веществ. Об этом рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, пишет "Интерфакс".

По его словам, в 2019 году было уже ликвидировано порядка ста подпольных лабораторий, которые занимались распространением психостимуляторов и новых синтетических наркотиков.

При этом отмечается снижение количества больных опийной наркоманией.

Отмечается также, что современная система учета наркозависимых несовершенна, так как не отражает реальную ситуацию с наркопотреблением в стране. Колокольцев предложил детально проработать данную проблему в рамках межведомственной рабочей группы антинаркотического комитета. 

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 18:42
Гость: Реплика

В России вообще растет число наркозависимых. Статистика последних лет такова, что алкоголиков стало несколько меньше - в процентах, а наркозависимых значительно больше - в разы.
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