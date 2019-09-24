В России выросло количество зависимых от синтетических наркотиков

14:37

В России увеличилось число зависимых от синтетических наркотических веществ. Об этом рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, пишет "Интерфакс".

По его словам, в 2019 году было уже ликвидировано порядка ста подпольных лабораторий, которые занимались распространением психостимуляторов и новых синтетических наркотиков.

При этом отмечается снижение количества больных опийной наркоманией.

Отмечается также, что современная система учета наркозависимых несовершенна, так как не отражает реальную ситуацию с наркопотреблением в стране. Колокольцев предложил детально проработать данную проблему в рамках межведомственной рабочей группы антинаркотического комитета.