Зачем нужно посещать гинеколога 2 раза в год

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Причины для экстренного визита могут быть разными

Согласно статистике, лишь около трети женщин не забывают про регулярный приём гинеколога и посещают этого важного специалиста не реже двух раз в год. Остальные же рискуют пропустить момент возникновения многих опасных патологий половой сферы, которые могут привести к плачевным последствиям для здоровья.

О важности регулярного осмотра

Начнем с тех женщин, которых ничего не беспокоит. Обычно именно они игнорируют походы к акушеру-гинекологу, не видя прямых причин для него. А между тем, их немало:

• защита от рака. Высокий риск возникновения рака шейки матки, например, можно обнаружить за 10 лет до начала его агрессивной стадии при помощи зеркала и специального анализа, который является стандартным, и берется у всех женщин, приходящих к гинекологу;

• снижение риска возникновения патологий матки и яичников. Их легко выявить на самой ранней стадии при помощи УЗИ, которое часто назначают женщинам в смотровом кабинете;

• своевременное выявление сопутствующих патологий. Фиброаденома - грозное заболевание молочных желез, которое часто протекает почти бессимптомно, также способен обнаружить главный «женский» доктор (осмотр груди является обязательной частью исследования);

• возможность правильно подобрать способ контрацепции. Ошибки, которые часто являются результатом самоназначения, ставят под угрозу здоровье женщины, особенно, при наличии ряда сопутствующих факторов, в частности, возраста 35+, курения, приема гормональных препаратов и пр.;

• возможность улучшить качество интимной жизни, задать доктору вопросы, касающиеся гигиены, применения косметических и иных средств. Квалифицированный специалист точно разбирается в перечисленных вопросах лучше, чем соседка или подруга.

Полезно знать: чтобы побороть стеснение и не испытывать неприятных чувств, посещая доктора, важно найти «своего» врача, которому можно довериться так же, как любимому стилисту или косметологу.

Когда нужен внеплановый осмотр

Причины для экстренного визита могут быть разными. Приведём несколько самых популярных:

• наступление беременности;

• проблемы с зачатием (ее ненаступление в течение полугода активной половой жизни без средств контрацепции);

• кровотечения между менструациями;

• болезненный половой акт;

• отсутствие менструации в положенные сроки при отсутствующей беременности;

• болезненные ощущения в нижней части живота.

Ряд ситуаций могут привести к тяжелым осложнениям для здоровья, особенно это касается случаев, когда женщина испытывает боль, сопровождающуюся повышением температуры тела, слабостью и прочими симптомами интоксикации.