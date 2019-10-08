Онкоцентр имени Блохина раскрыл официальные зарплаты врачей

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Озвученная одной из медсестер Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина информация о том, что ей и ее коллегам начисляется зарплата от 2 тыс. до 5 тыс. руб., не соответствует действительности, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление онкоцентра.

Как заявили в медицинском учреждении, средняя зарплата там составляет 81,8 тыс. руб., а минимальная — 39, 1 тыс. руб.

«Одна из медсестер, называющая суммы, начисленные ей, а также другим медсестрам в НМИЦ за месяц от 2 тыс. до 5 тыс. руб., распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз. Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую ее выплату помесячно»,— говорится в сообщении онкоцентра.

Пресс-служба указала, что в текущем году зарплата у среднего медицинского персонала в НИИ детской онкологии и гематологии варьируется от 39,1 тыс. до 124,5 тыс. руб., средняя зарплата составляет 81,8 тыс. руб. Врачи в отделении получают от 64 тыс. до 341,5 тыс.руб., средняя зарплата — 156,4 тыс. руб.

"По поводу появившейся информации о том, что 50 медсестер НИИ детской онкологии и гематологии собираются уволиться, поясняем: в НИИ детской онкологии и гематологии работает 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры",— добавили в пресс-службе центра.