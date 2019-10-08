]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Онкоцентр имени Блохина раскрыл официальные зарплаты врачей

22:28 8.10.2019
Фото с сайта medrussia.org
Материалы по теме:

Озвученная одной из медсестер Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина информация о том, что ей и ее коллегам начисляется зарплата от 2 тыс. до 5 тыс. руб., не соответствует действительности, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление онкоцентра.

Как заявили в медицинском учреждении, средняя зарплата там составляет 81,8 тыс. руб., а минимальная — 39, 1 тыс. руб.

«Одна из медсестер, называющая суммы, начисленные ей, а также другим медсестрам в НМИЦ за месяц от 2 тыс. до 5 тыс. руб., распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз. Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую ее выплату помесячно»,— говорится в сообщении онкоцентра.

Пресс-служба указала, что в текущем году зарплата у среднего медицинского персонала в НИИ детской онкологии и гематологии варьируется от 39,1 тыс. до 124,5 тыс. руб., средняя зарплата составляет 81,8 тыс. руб. Врачи в отделении получают от 64 тыс. до 341,5 тыс.руб., средняя зарплата — 156,4 тыс. руб.

"По поводу появившейся информации о том, что 50 медсестер НИИ детской онкологии и гематологии собираются уволиться, поясняем: в НИИ детской онкологии и гематологии работает 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры",— добавили в пресс-службе центра.

Темы: Здравоохранение и медицина в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.10.2019, 10:18
Гость: Татьяна Алексеевна

Медсестра получает зарплату в 2 тысячи? НЕ Верю. Тут депутат рискнул на 3500 прожить, чуть кони не двинул. У неё какие-то вычеты из зарплаты имеются, наверняка. Хотя, по закону они могут быть не более 70 процентов, после вычета налогов. Думаю, что именно так дело и обстоит. Если бы увидеть её квиток зарплаты, то многое лично мне стало бы ясно.
09.10.2019, 09:45
Гость: Макар

Возможно и так. Кто сталкивался с серьезными заболеваниями и знает, что просто так лечить не будут, тот к врачам уже имеет своё отношение. И не самое доброе.
09.10.2019, 09:39
Гость: Макар

//...заявление об увольнении поступило от одной медсестры",..///
Остальные как же? Пошли на попятную? Свой рубах ближе...теплее...
Все комментарии (23)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.