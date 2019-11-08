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Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

13:14 8.11.2019
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Сотрудники скорой помощи стали лидерами по сокращению количества врачей за 2018 год, пишет РБК со ссылкой на статистику Минздрава РФ.

В общей сложности под увольнение попали 534 медика. Больше всего врачей скорой сократили в Тульской области и Чечне, где этот показатель превысил 20%. При этом число фельдшеров скорой возросло на 370 человек.

С 2011 года число врачей скорой помощи в России снизилось более чем на 5 тыс. человек (с 16 025 до 11 078 на конец 2018 года). Больше всего сокращения затронули медработников Карачаево-Черкесии, Челябинской, Рязанской, Томской, Тюменской, Саратовской и Ивановской областей.

В пресс-службе Минздрава сокращение сотрудников скорой помощи объяснили их переводом в амбулаторные отделения. Также сократилось и число вызовов — на 9,4% в период с 2011-го (330,4 вызова на 1 тыс. человек) до 2018 года (299,5 вызова на 1 тыс. человек).

Также в российских медучреждениях за год стало на 519 меньше хирургов, на 483 — акушеров-гинекологов и на 365 — стоматологов-терапевтов. Хирургов сократили в 66 регионах, гинекологов — в 67.

Так, в Ингушетии в начале 2017 года в госбольницах и поликлиниках работало 213 гинекологов, к началу 2019-го их стало 166. В Самарской области этих врачей стало меньше на 36, в Башкирии — на 30. Более чем на 10% сократили хирургов в Республике Алтай, Северной Осетии, Псковской и Костромской областях. В Москве же за прошлый год стало на 7% меньше стоматологов-ортопедов.

Самое большое сокращение врачебного персонала в целом зафиксировано на Чукотке. В Чукотской окружной больнице в 2018 году число ставок выросло с 1,3 тыс. до 1,7 тыс., средняя зарплата в больнице — 93,7 тыс. руб., что меньше средней зарплаты по региону.

Второе место по уровню сокращений заняла Республика Алтай, там стало на 4,4% меньше врачей. Сократилось за 2018 год в России и число медсестер (на 11,7 тыс. человек, что составляет 1,3%) и сотрудников регистратуры (на 23,7 тыс. человек).

Накануне Росстат сообщил, что средняя оплата труда врачей выросла на 7% с января по сентябрь 2019 года — до 79 тыс. руб. в месяц. До этого министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о планах ввести гарантированную долю оклада в структуре зарплаты медработников на уровне 55%. По ее мнению, такую гарантию нужно установить актом федерального правительства. 

Темы: Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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08.11.2019, 18:10
Гость: Европеец

Посмотрите, пожалуйста, сколько в разных странах докторов на 1000 жителей.
Это интересная статистика.
В России 4,2. В странах ЕС или НАТО - около 2. В Новой Зеландии кажется ещё меньше.
Как это обьяснить ?
Причин много :
...
- в развитых странах люди в большей степени заботятся о своём здоровье - более здоровое питание, более доступные качественные лекарства
- в развитых странах нет практики посылать врачей по домам
- в развитых странах доктора всегда ближе к пациентам чем в России
- у нас лучше диагностика и главное - превентивная медицина, множество заболеваний схватывается намного раньше чем в менее развитых странах
- в ЕС и НАТО намного больше работы с пациентами делает средний медицинский персонал - доктор делает диагностику и определяет лечение а медсёстры все остальное
- организация работы врачей у нас по моему намного более продумана чем в менее развитых странах - я уже об этом писал
...
Тренд снижения будет и у вас, жаль что это не тот тренд как сейчас.
08.11.2019, 16:59
Гость: гоша

Давить ее! Давить! Это она пенсионеров лишних откачивает)))
08.11.2019, 16:47
Гость: Беглый

Вот такой прорыв получился.
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