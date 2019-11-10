Сезон вирусов открыт: как защитить детей от инфекций

19:23

Межсезонье – время, когда вирусы полны сил и готовы к атаке. Чаще всего вспышки инфекционных заболеваний происходят среди дети в учебных заведениях

Диарея, рвота, слабость и высокая температура обычно ассоциируются с желудочно-кишечной инфекцией, в частности, отравлением. Однако не все знают, что с такими же симптомами протекают ещё и рота- и норовирусная инфекции. Их воздействию в большей степени подвержены дети дошкольного и школьного возраста.

Так, в уральском детском лагере «Лесная жемчужина» у 19 воспитанников были обнаружены симптомы ротавируса. Дети массово начали жаловаться на слабость, тошноту, головокружение и высокую температуру. В связи с этим было принято решение о досрочном завершении смены.

«Территориальным следственным отделом СКР организовано проведение доследственной проверки. Будет установлено точное количество несовершеннолетних, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия, причины произошедшего, а также иные обстоятельства, необходимые для принятия процессуального решения», – сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Кишечная инфекция обнаружена и в детском саду Калмыкии. За один день сразу 10 воспитанников пожаловались на жар, боли в животе и тошноту. Медики выявили у малышей норовирус. На данный момент специалисты устанавливают источник заболевания.

Обеспокоенные родители обычно подозревают питание, но чаще всего заражение инфекцией происходит контактно-бытовым путем,например, при несоблюдении ребёнком правил личной гигиены. «Бактериально-кишечные инфекции передаются через грязные руки. Принцип заражения похож во всех случаях: возбудители попадают на руки, например, через грязные поручни. Затем человек по привычке подносит руки к лицу – так инфекция попадает в организм», – предостерегает Илья Филин, врач-инфекционист ГБУЗ Инфекционной Клинической Больницы № 1 ДЗМ.

Поскольку симптомы ротавирусной и норовирусной инфекций для обычного человека неотличимы от признаков отравления необходимо сразу же обратиться к врачу.

Помимо назначенного лечения для ускорения процесса выздоровления требуется постоянное проветривание комнаты больного, а также включение в его рацион продуктов и напитков, содержащих витамин С. Но самое главное условие – соблюдение основных правил гигиены.