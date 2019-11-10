]]>
]]>
Главная Здоровье Болезни и их лечение

Сезон вирусов открыт: как защитить детей от инфекций

19:23 10.11.2019
Фото с сайта temirhanshura.ru

Межсезонье – время, когда вирусы полны сил и готовы к атаке. Чаще всего вспышки инфекционных заболеваний происходят среди дети в учебных заведениях

Диарея, рвота, слабость и высокая температура обычно ассоциируются с желудочно-кишечной инфекцией, в частности, отравлением. Однако не все знают, что с такими же симптомами протекают ещё и рота- и норовирусная инфекции. Их воздействию в большей степени подвержены дети дошкольного и школьного возраста.

Так, в уральском детском лагере «Лесная жемчужина» у 19 воспитанников были обнаружены симптомы ротавируса. Дети массово начали жаловаться на слабость, тошноту, головокружение и высокую температуру. В связи с этим было принято решение о досрочном завершении смены.

«Территориальным следственным отделом СКР организовано проведение доследственной проверки. Будет установлено точное количество несовершеннолетних, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия, причины произошедшего, а также иные обстоятельства, необходимые для принятия процессуального решения», – сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Кишечная инфекция обнаружена и в детском саду Калмыкии. За один день сразу 10 воспитанников пожаловались на жар, боли в животе и тошноту. Медики выявили у малышей норовирус. На данный момент специалисты устанавливают источник заболевания.  

Обеспокоенные родители обычно подозревают питание, но чаще всего заражение инфекцией происходит контактно-бытовым путем,например, при несоблюдении ребёнком правил личной гигиены. «Бактериально-кишечные инфекции передаются через грязные руки. Принцип заражения похож во всех случаях: возбудители попадают на руки, например, через грязные поручни. Затем человек по привычке подносит руки к лицу – так инфекция попадает в организм», – предостерегает Илья Филин, врач-инфекционист ГБУЗ Инфекционной Клинической Больницы № 1 ДЗМ.

Поскольку симптомы ротавирусной и норовирусной инфекций для обычного человека неотличимы от признаков отравления необходимо сразу же обратиться к врачу.

Помимо назначенного лечения для ускорения процесса выздоровления требуется постоянное проветривание комнаты больного, а также включение в его рацион продуктов и напитков, содержащих витамин С. Но самое главное условие – соблюдение основных правил гигиены. 

Темы: Болезни и их лечение , Здоровье
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>



















]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.