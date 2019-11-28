УЗИ для определения пола ребенка

20:12

Наверное, все родители хотят знать наперед кто будет: мальчик, девочка или двойня?

Узнать какого пола будет запланированный малыш у беременной женщины можно с помощью ультразвукового сканирования. Этот метод абсолютно безопасен как для будущего малыша, так и для его мамы. Его проведение нужно для определения возможных врожденных патологий, а еще для мамы надо знать, какого цвета приобретать распашонки, ползунки и другие детские вещи. И к чему готовиться в будущем. Например, за декретного отпуска почитать об уходе и воспитании девочки или мальчика. Определять пол младенца ультразвуком начинают на 20-й недели вынашивания. Более ранние сроки не могут дать гарантии точности пола развивающегося плода.

В этой статье попробуем разобраться, как на УЗИ специалисты определяют половую принадлежность зародившегося человечка, а также есть ли вероятность ошибки и при каких обстоятельствах, она может случиться.

УЗИ определяет довольно точно пол ребенка после 18-ой недели вынашивания. Так как, впервые 3,5 месяца беременности, будущие как мальчики, так и представители слабого пола выглядят абсолютно одинаковыми во всем. В этом периоде их половая система только начинает формироваться. А идеальным сроком для определения по УЗИ пола ребенка является 21-ая акушерская неделя, когда завершается образование половой системы и плод является жизнеспособным теоретически.

По завершении ультразвуковой диагностики, будущим родителям выдают фотографию своей крохи в животе мамы, которое будет храниться в семейном альбоме. Но многих будущих мам, пап и других родственников волнует вопрос – часто ли УЗИ ошибается? Если младенец правильно лежит, то ошибка в опознавание УЗИ ( мальчик это или девочка) практически исключается. Но иногда для точного определения пола существуют препятствия, к ним относится толщина стенки или объем жидкости у брюшной полости беременной. Бывают случаи, и довольно частые, когда сам малыш не хочет показывать свои половые принадлежности. То лежит боком, то ручонками их закрывает.

И еще при неодноплодной беременности узнать пол сложно. Будущие двойняшки или близнецы часто прикрывают друг друга.

Бывают ошибки при прохождении УЗИ на поздних сроках беременности. Когда пальчики мальчика можно принять за основной признак мужчины и т.д.

Но даже, если УЗИ определило неправильно пол малыша – расстраиваться не стоит. Получив результаты узи пол ребенка может оказаться любым, но своего малыша Вы будете все равно любить, и это не зависит от пола.

Счастливого материнства всем - а это ни с чем несравнимо.