У здания Минздрава РФ проходят одиночные пикеты против оптимизации медицины

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У здания Минздрава России в Москве в субботу проходит серия одиночных пикетов против проведения оптимизации в медучреждениях и сокращения врачей в больницах.

О начале проведения акции сообщил на своей странице в твиттере независимый профсоюз медицинских работников "Альянс врачей", который выступил организатором акции в российских городах.

Всем большое спасибо, вы герои! Десятки городов, сотни или даже тысячи людей сегодня вышли с требованиями дать достойную медицину всем россиянам. #МыХотим жить pic.twitter.com/YnilR6AINe — Альянс врачей (@alyansvrachey) 30 ноября 2019 г.

Участники акции на Неглинной улице держат плакаты с требованиями прекратить оптимизацию в медучреждениях, вернуть на работу уволенных врачей, повысить зарплату медперсоналу и сохранить доступную медицину, передает "Интерфакс".

Кроме Москвы пикеты проходят в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сочи, Перми, Оренбурге, Новгородской области, Ярославле, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах.