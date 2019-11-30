]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

У здания Минздрава РФ проходят одиночные пикеты против оптимизации медицины

16:59 30.11.2019

У здания Минздрава России в Москве в субботу проходит серия одиночных пикетов против проведения оптимизации в медучреждениях и сокращения врачей в больницах.

О начале проведения акции сообщил на своей странице в твиттере независимый профсоюз медицинских работников "Альянс врачей", который выступил организатором акции в российских городах.

Участники акции на Неглинной улице держат плакаты с требованиями прекратить оптимизацию в медучреждениях, вернуть на работу уволенных врачей, повысить зарплату медперсоналу и сохранить доступную медицину, передает "Интерфакс".

 

Кроме Москвы пикеты проходят в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сочи, Перми, Оренбурге, Новгородской области, Ярославле, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Здравоохранение и медицина в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2019, 19:51
Гость: Шило

Плюнти ребята на эти одиночные пикеты! Год,два и медицина развалиться и без вас.
30.11.2019, 17:07
Гость: ДА

ИМ ЭТИ АКЦИИ КАК СЛОНУ ДРОБИНКА.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>




















]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.