Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

19:49

В городе Новочеркасск Ростовской области инфекционная больница приостановила прием пациентов, потому что из нее уволились три врача. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» в стационаре было всего три врача. Двое из них, которым было более 70 лет, уволились в ноябре по собственному желанию. Еще один врач-инфекционист, заведующий отделением, ушел на больничный и также написал заявление об уходе, пишет РБК со ссылкой на сообщение администрации города.

В администрации отметили, что средний медицинский персонал учреждения продолжает работу по лечению пациентов, которые уже находятся в отделении больницы.

На время приостановления приема больных в Новочеркасске пациентов будут принимать в Аксае и Ростове-на-Дону.