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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

19:49 1.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В городе Новочеркасск Ростовской области инфекционная больница приостановила прием пациентов, потому что из нее уволились три врача. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» в стационаре было всего три врача. Двое из них, которым было более 70 лет, уволились в ноябре по собственному желанию. Еще один врач-инфекционист, заведующий отделением, ушел на больничный и также написал заявление об уходе, пишет РБК со ссылкой на сообщение администрации города.

В администрации отметили, что средний медицинский персонал учреждения продолжает работу по лечению пациентов, которые уже находятся в отделении больницы.

На время приостановления приема больных в Новочеркасске пациентов будут принимать в Аксае и Ростове-на-Дону. 

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.12.2019, 01:07
Гость: Ну-ну

Надо всех больных из этой инфекционной больньницы привезти на приём и лечение в Кремль, на яхты к оллегархам и в Госдуму, чтобы там наконец поняли о существовании проблем в медицине.
02.12.2019, 00:39
Гость: Пора

гаранту бросать газопроводы и браться за медицину.
02.12.2019, 00:37
Гость: Как вам такое,

госпожа скворцова?
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