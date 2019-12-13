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В Красноярске 7-месячной девочке во время массажа сломали ноги, причем правую – в трех местах. После процедуры грудничку пришлось накладывать гипс.

Девочка родилась в апреле 2019 г., на несколько недель раньше срока. Педиатры перинатального центра прописали курсы лечебного массажа, легкого, без активных упражнений. За услугами семья обратилась к знакомому массажисту-частнику.

Но после массажа дочь Оксаны температурила, не спала несколько суток, все время плакала, а ее правая ножка перестала двигаться, описывает события «ТВК Красноярск».

«У нас должен был быть последний сеанс, ребенок вел себя очень тревожно. Как будто бы его пробивало током. От любого прикосновения ребенок вздрагивал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна», – вспоминает Оксана.

Родители девочки обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали перелом обеих ножек. Причем правая оказалась травмирована сразу в трех местах. Девочке был наложен гипс, проводилось длительное медицинское лечение.

За один курс массажа и незаконченный второй родители заплатили более 80 тыс. руб. Мама девочки рассказывает, что массажистка по началу своей вины не признавала, а потом предложила вернуть часть денег. Затем медик перестала выходить на связь.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.