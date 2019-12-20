Gooddoc – ваш верный спутник в мире медицины

20:00

Чтобы попасть на прием, не нужно никуда звонить

Gooddoc помогает пользователям следить за своим здоровьем и своевременно обследоваться у квалифицированных врачей во всех районах города. Плюс сайта в том, что перед посещением клиники можно посмотреть, как до нее доехать, во сколько обойдется прием, как ее оценивают другие пациенты.

На портале имеется информация обо всех инструментальных и лабораторных исследованиях. В разделе «Основные виды диагностики» вы не только ознакомитесь с типом обследования, но и узнаете о схеме его проведения, подготовке к процедуре, противопоказаниях и медцентрах, где его выполняют.

В разделе «Справочник заболеваний» в алфавитном порядке расположены все патологии с детальными характеристиками, симптомами и способами лечения. Для удобства можно прочитать статью и на этой же странице сразу записаться на консультацию к профильному специалисту. Работает такая опция круглосуточно, заявки принимаются в режиме онлайн.

Чтобы попасть на прием, не нужно никуда звонить. Достаточно выполнить на GoodDoc несколько шагов:

1. указать в графе специальность доктора;

2. кликнуть на кнопку «Найти»;

3. задать в высветившемся окне район или станцию метро;

4. выбрать из списка подходящего медика;

5. нажать на кнопку «Записаться»

У каждого врача на сайте есть анкета с подробным описанием опыта работы, образования, профессиональных навыков и функционала. Преимущество сервиса в том, что здесь нет коммерческого продвижения специалистов. Их рейтинг полностью объективен и сформирован на основе мнения самих пациентов. Перед записью можно почитать отзывы реальных клиентов, которые уже посетили выбранного медика и делятся своими впечатлениями.

На сервисе медицинскую помощь найдет каждый. ГудДок собрал компетентных клиницистов во всех областях медицины. На сайте есть не только взрослые, но и детские специалисты, которые решат любую проблему со здоровьем, подготовят медсправки и комплексно проверят подрастающий организм на современном оборудовании. И все это – по демократичным ценам. Особые бонусы получают те, кто зарегистрировался на сайте. Для них действуют бесплатные услуги портала и периодически проводятся акции на медобслуживание.

На сервисе медицинские услуги оказывают в спокойной и комфортной атмосфере. Мы открыты для вас в формате 24/7. Доверьте заботу о своем здоровье профессионалам GoodDoc.