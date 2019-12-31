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В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

07:07 31.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова.

По словам парламентария, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение. Он добавил, что законодатели долго работали над этим проектом совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, однако текст документа предстоит детально обсуждать.

Документ предполагает, что человек априори дал согласие на донорство органов, в случае, если он при жизни не высказал письменного или устного отказа от оного, либо же отказ от донорства не дали его родственники в течение трех часов после того, как у человека была диагностирована смерть мозга. 

Депутат добавил, что в законопроекте прописана обязанность медиков после смерти мозга у пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. В случае, если родственников нет, вопрос донорства будет решаться с помощью консилиумов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Здравоохранение и медицина в России, Государственная Дума РФ, Донорство
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 18:30
Гость: Александр

Такая хрень прописана во всех "цивилизованных" странах
31.12.2019, 16:30
Гость: Депутат добавил

И этому дяденьке депутату надо будет отчитаться в Страсбурге о "проделанной" работе с населением о принятом законе,как гражданке США О.Пушкиной!?
31.12.2019, 16:24
Гость: Затейники-эстеты эти фрицы, однако!

Мой батя-бывший узник гитлеровского КЦета рассказывал, что на "селекции", немцы и подосланные провокаторы, обещанием кормить лучше призывали вновьприбывших показывать свои "татуировки". Показавших и выявленных "разрисованных" отделяли от остальных "хефтлингов"..

У кого не было "картинок" на коже, даже завидовали, с беспросветной голодухи, этим "счастливчикам"..пока, чуть позже, не просочились слухи о том, что гитлеровские изуверы сдирают с тех подкормленных людей "красивую" кожу для чьей-то "коллекции", как с баранов..

Моя жена, когда в расцвете лет умирала от рака желудка, мечтала пожертвовать своё здоровое сердце и зоркие красивые глаза для кого-то из нуждающихся в донорских органах, но не судьба!

На Украине уже такой "закон" введен в действие! Но и без него давно уж вся "незалежная медицина" была замешана в "чёрной трансплантологии( в том числе с "отказных" и "сказанных мёртвыми" новорождённых, одиноких пациентов и похищенных с улиц "пропавших без вести" детей и взрослых, похитители охотятся вечером и ночью на прохожих даже с помощью машин "скорой помощи"-ведь никто из свидетелей не заподозрит и провезти в операционную проще, полиция не остановит!)"-поставке "биоматериалов", с живых и покойников, в Израиль, США, Германию и прочие "цивилизованные страны".
Так что, если в моём паспорте и будет нотариально заверенное несогласие на "посмертное донорство", ангажированным клептопотрошителям можно всегда сослаться на своё якобы "незнание об этом", и на якобы "смерть мозга"!
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