В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

07:07

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова.

По словам парламентария, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение. Он добавил, что законодатели долго работали над этим проектом совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, однако текст документа предстоит детально обсуждать.

Документ предполагает, что человек априори дал согласие на донорство органов, в случае, если он при жизни не высказал письменного или устного отказа от оного, либо же отказ от донорства не дали его родственники в течение трех часов после того, как у человека была диагностирована смерть мозга.

Депутат добавил, что в законопроекте прописана обязанность медиков после смерти мозга у пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. В случае, если родственников нет, вопрос донорства будет решаться с помощью консилиумов.