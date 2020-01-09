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Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса

07:45 9.01.2020
Коронавирус
Скриншот с YouTube
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Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление специалистов, проводивших идентификацию источника инфекции. 

Отмечается, что в ходе лабораторных исследований был выявлен новый вид коронавируса. Он был обнаружен у 15 заболевших. Специалисты добавили, что требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

"Эксперты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавирса", — заявили китайские власти..

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани в провинции Хубэй. По состоянию на пятое января в городе было выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находились в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находятся еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными.

Отмечается, что пока медики не смогли выявить явные признаки того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено, летальных случаев зафиксировано не было.
 

Темы: Китай, Вирусные заболевания и их лечение
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